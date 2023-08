Red Bull vindt superieur RB19 enorm ‘gemiddeld’

Ha! Als Red Bull zijn eigen RB19 enorm gemiddeld vindt, dan is Verstappen dus extreem goed! Maar chauvinisme daargelaten, hebben ze een punt?

Op dit moment verkeert Red Bull Racing in blakende vorm. Ondanks dat ze beperkt worden qua budget en uren in de windtunnel (vanwege de overschrijding van 2021), staan ze enorm ver voor in het beide kampioenschappen. Sterker nog, met de punten van Max Verstappen alleen al zou Red Bull de constructeurstitel binnen halen.

De overmacht is dermate groot dat we terugdenken aan de scharlaken rode bolides van Schumacher, de Mercedessen van Lewis Hamilton en natuurlijk de McLaren van 1988. Met name die laatste was erg dominant: McLaren won dat seizoen alle races behalve die op Monza.

RB19 enorm gemiddeld

Je zou verwachten dat ze bij Red Bull in hun nopjes zijn met de RB19. Dat zijn ze op zich ook, alleen noemen ze de auto heel erg ‘gemiddeld’. Dat zegt Pierre Wache (Technical Director van Red Bull Racing) tegen Autosport:

De auto is gemiddeld voor alle omstandigheden, waardoor het een goede auto is. De auto blinkt niet uit in één aspect, waardoor we denken dat de auto beter is dan andere auto’s. In basis hebben we geen fantastische job geleverd, maar gewoon goed. Ik was vooral verrast door anderen, die een minder goede prestatie hebben geleverd. Onze verwachtingen waren heel anders aan het begin van het jaar. Pierre Woche, zegt eigenlijk dat de andere teams knaak zijn.

Afweging

Oef! Dat is lekker incasseren als je niet bij Red Bull werkt (of voor Red Bull bent). Hij heeft in principe een punt en dat is dat de RB19 niet echt een heel erg zwak punt kent. Nu moeten we wel zo eerlijk zijn door te zeggen dat de combinatie hoge downforce én hoge topsnelheid ongekend is.

Normaal gesproken sluit het één het ander uit. Daarbij is er wel degelijk een zwak punt bij de Red Bull, afhankelijk per circuit en dat is het op temperatuur krijgen van de banden in de kwalificatie. De afweging is natuurlijk wel dat dit in de race dit bijzonder goed uitpakt.

Ik wil niet bescheiden zijn ofzo, maar wanneer je ziet dat andere teams in drie races een seconde per ronde weten te winnen, dat betekent dat de moeite die je erin steekt goed is besteed. Je hebt echt niet twee jaar aan ontwikkeling nodig. Pierre Woche, doet iets met een vinger op een zere plek. Au.

Die moet pijn doen bij Ferrari, Mercedes en Aston Martin, die nog altijd op zoek zijn naar die laatste seconde.

Heeft hij een punt?

Dus dan is het natuurlijk de vraag: heeft Pierre Woche hier gelijk? Nou, niet helemaal natuurlijk. Vanuit zijn perspectief is het te begrijpen, maar de resultaten laten toch echt wat anders zien. De Red Bull RB19 heeft namelijk tot nu toe elke race gewonnen. Nog erger: geen enkel moment leek het erop dat er een andere auto kans zou hebben op de overwinning.

Dat niet alleen, als je kijkt naar de telemetrie, dan zie je dat de Red Bull van Verstappen bij lange na niet op de grens rijdt. Met name in de tweede helft van de races is duidelijk dat er nog een behoorlijke reserve zit in die RB19.