Mercedes na twee races: Red Bull is niet meer in te halen

Lekker positieve lui daar bij Mercedes, ze denken namelijk dat Red Bull niet meer in te halen is en geven het nu al op.

Het klopt, Red Bull staat er goed voor. Twee races gereden, twee keer gewonnen met een overmacht waar je u tegen kan zeggen. Grootste concurrent was en is de Mercedes-AMG PETRONAS F1 renstal, maar bij hun zakt de moed nu al in de schoenen.

Mercedes: Red Bull niet meer in te halen

Dit zegt de grote baas bij Mercedes, namelijk Toto Wolff. En als hij het zegt, dan is het zo. Toch? Nou, dat is niet helemaal waar, want hij roept (schreeuwt) wel vaker dingen die daarna toch niet zo zijn. Hoort een beetje bij het spelletje, zullen we maar zeggen. Maar goed, hij heeft hier wellicht een punt.

Hij zegt tegen Autosport.com dat het ‘niet realistisch om te denken dat we het gat op korte termijn kunnen dichtrijden’. Wolff denkt dat het nog maanden kan duren, voordat ze een auto hebben die gelijkwaardig is aan die van Red Bull Racing. Vermoedelijk is de achterstand dan al zo hoog opgelopen, dat het bijna onmogelijk is om mee te strijden voor het kampioenschap.

Het werkt niet

Het team van Mercedes was jarenlang dominant in de Formule 1, maar nu lukt het niet. Daar moeten ze flink aan wennen. Op dit moment zijn de wagens gemiddeld een seconde per ronde langzamer dan de Red Bulls.

Wolff benadrukt dat ze tijd nodig hebben om uit zoeken wat ze kunnen verbeteren aan de auto. ‘Het aerodynamisch concept dat we nu hebben, werkt niet’, aldus de teambaas. Ze moeten erachter zien te komen waar ze winst kunnen maken wat betreft de snelheid en de auto daarop aanpassen. Dit ook omdat de coureurs balen van de auto. Hamilton kan niet goed overweg met de auto en raakt gefrustreerd.

Het lijkt erop dat Mercedes nu al de handdoek in de ring gooit. Oud- Formule 1-coureur David Coulthard heeft daar – zoals altijd – wel een mening over. Hij snapt weinig van deze uitspraken zegt hij bij Channel 4, want wat doen die met de hele onderneming?

Dit kan gevolgen hebben voor de motivatie binnen het team en dat kan in dit geval slecht uitpakken. Dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht en zie daar dit seizoen nog maar uit te komen.