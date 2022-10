Mercedes kibbelt met Red Bull over impact straf

Mercedes kibbelt alweer met Red Bull over de impact van de straf die de FIA uitdeelt aan het team van Max.

En daar was ‘ie dan eindelijk, de straf die al een tijdje boven het hoofd van Red Bull hing nadat bekend werd dat de renstal het budgetcap had gebroken. Sinds de Grand Prix van Singapore zong het al rond in de paddock dat bulli de regel gebroken zou hebben. Echter had de FIA bewust in het ongewisse gelaten wat daar nu de penalty voor zou zijn. De meest tot de verbeelding sprekende mogelijkheid was natuurlijk dat Hamilton alsnog zijn zevende titel zou pakken…

Dat achtten de meesten echter al niet waarschijnlijk. Het blijkt dan ook uiteindelijk ‘mee te vallen’. Red Bull krijgt een boete van 7 miljoen Dollar en mag tien procent minder tijd gebruiken aan het ontwikkelen van de auto in de windtunnel en de SIM. Nu is het echter een beetje afhankelijk van wie je spreekt om een oordeel te vellen over of dat nu echt meevalt of niet.

Als je het Red Bull teambaas Christian Horner vraagt, dan is het een ‘draconische’ straf die het team wel een halve seconde per ronde kan kosten. Echter is Andrew Shovlin, al sinds de dagen van BAR deel van het meubilair op Mercedes’ thuisbasis Brackley, het daar niet zo mee eens. Volgens Shovlin is de ‘penalty’ vergelijkbaar met de reductie in ontwikkelingstijd als je een plekje hoger eindigt in het WK als team. In plaats van een halve seconde, beweert Shovlin dat het verschil ongeveer twee tienden zal zijn, op zijn best:

It’s not as big as the penalty if you are positioned two places higher. So I think describing it as draconian is an exaggeration. Reducing the number of runs does limit your freedom in developing a concept, but we’re in reasonably well explored regulations now. You definitely need to be more efficient but if it were half a second, which I’d heard mentioned, then a team at the back of the grid would have over a three-second advantage to one at the front and that simply isn’t the case. Andrew Shovlin, denkt er al aan om zelf ook maar de regels te breken

Misschien maar eens kijken of er volgend jaar meer teams boven het budgetcap zitten dus…