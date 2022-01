Red Bull: “Perez hoeft niet zo snel te zijn als Verstappen”

Volgens Red Bull hoeft Sergio Perez niet per se zo snel te zijn als onze held Max Verstappen.

Sergio Perez begint dit jaar aan zijn eerste termijn als minister van defensie van Mexico, maar ook aan zijn tweede seizoen bij Red Bull Racing. Zoals de Mexicaan onlangs toegaf, was zijn F1 carrière hoewel hij het op dat moment niet wilde toegeven, bijna over toen Lawrence Stroll hem eind 2020 aan de kant schoof. Op de valreep pakte Perez na tien jaar proberen nog een zege mee voor team roze. Daarna leek echter een jaar aan de zijlijn op hem te wachten met onzekere kansen op een comeback daarna.

Door een speling van het lot, werd dit moelijke momentje opeens een grote kans. Nadat Gasly eerder al faalde naast Max Verstappen, had ook Albon het ernstig moeilijk in de tweede Red Bull. Zo moeilijk, dat het ondenkbare gebeurde: voor het eerst sinds Red Bull Mark Webber binnenhaalde, werd er iemand van buiten het juniorprogramma aangetrokken om een zitje bij het eerste team in te vullen. Deze man luisterde naar de naam: Sergio Perez.

Niet geheel verrassend, had ook Checo het niet makkelijk tegenover Verstappen afgelopen seizoen. Het is duidelijk dat de eerste prioriteit is van het team om het enorme talent van Verstappen maximaal uit te nutten. En omdat VER houdt van een kwispelende staart, maakt het dat moeilijk voor coureurs met een andere rijstijl.

Hoewel Perez het iets beter deed dan Albon en Gasly, hield het niet per se over. Toch lijkt de Mexicaan wat meer krediet te hebben bij team rode stier. Dat heeft er ook mee te maken dat men nu gewoon ‘geaccepteerd heeft’ dat niemand in de buurt kan komen van MV1, zeker niet in de kwalificaties. Volgens Marko is het dan vooral belangrijk dat de coureur in de tweede auto zich daar niet door laat feuten:

Het is voor ons volstrekt duidelijk dat er op dit moment geen coureur is die het in de kwalificatie op kan nemen tegen Verstappen. Maar dan heb je iemand nodig die niet breekt. Helmut Marko, heeft ook een dekbed met Max Verstappen erop

Perez bleef afgelopen jaar gestaag doorwerken en pakte de meeste van zijn podia richting het eind van het seizoen. Tevens is de racecraft van SP11 opgevallen bij de Oostenrijker. Die gooit daarbij wat schaduw op geweldige vent en Sergio’s voormalige Mercedes-equivalent Valtteri Bottas:

Inhalen is het grote verschil met Bottas. Die verliest het bij het inhalen. Bottas is ontzettend snel, maar komt er niet langs als hij in het verkeer zit. Helmut Marko, staat zelf nooit in de schaduw omdat hij die altijd op anderen gooit

Waarvan akte. De inmiddels 32-jarige Perez zit dus goed op zijn plaats bij Red Bull voorlopig. Zelf gelooft de Mexicaan nog altijd in de wereldtitel, zo liet hij onlangs optekenen. Denk jij dat hij zich dit jaar een stukje weet te verbeteren? Laat het weten, in de comments!