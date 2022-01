Top 10: bijzondere opties op een nieuwe auto

Sommige opties krijg je haast niet verzonnen, maar hebben wel een grote ‘hebben’-factor! In deze top tien zetten bijzondere opties voor een nieuwe auto op een rij.

Bekijk hieronder de video

Optie 1: Rolls-Royce Starlight Roof headliner

Honderden glasvezellichtjes zorgen voor de illusie van een oogverblindende nachthemel, inclusief vallende sterren. Deze bijzondere dakhemel duurt negen uur om te maken, maar met een gepersonaliseerd patroon zelfs meer dan 17 uur. Allereerst wordt het leder geperforeerd met 800 tot 1.600 gaatjes. Vervolgens plaatst Rolls-Royce glasvezellichtjes in deze gaatjes. Rolls-Royce levert deze techniek al sinds 2007 en blijft de opties verbeteren. Prijskaartje: 15.000 euro, exclusief belastingen. Dus dik 18.000 euro in de BTW.

Optie 2: Morgan Photographic Build Record

Een officiële fabrieksoptie van Morgan is dat je een fotoboek van de productie van je geheel eigen auto kunt bestellen. Het boek staat vol met foto’s over alle stappen van het productieproces. Een mooi naslagwerk voor jezelf, maar ook voor de eventuele toekomstige eigenaar. Deze optie kost in het geval van de Plus Four 625 euro. Voor de Plus Six is dat een kleine 700 euro.

Optie 3: Lichtgewicht airco van Donkervoort

De Donkervoort D8-GTO Individual Series is er vanaf 197.000 euro, inclusief BTW maar exclusief BPM. Donkervoort levert diverse prijzige opties, maar eentje valt toch wel erg op: Ultra Lightweight Air conditioning. Deze in eigen huis ontwikkelde airco is slechts 21 cm lang, 36 cm hoog en 13 cm hoog. Het totale gewicht bedraagt slechts 5,5 kilogram. Deze optie kost 10.829,50 euro.

Optie 4: Porsche 718 Cayman GT4 RS met klokje?

Kopers van een nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS – 222.000 euro – krijgen de gelegenheid om een 718 Cayman GT4 RS Chronograph van Porsche Design te kopen. Er is ook een horloge met Weissach-afwerking verkrijgbaar. Zo’n klokje kost overigens wel 8.350 euro. Wie hem verder personaliseert eindigt al snel op 9.100 euro.

Optie 5: Ferrari Passenger Display

Het Ferrari Passenger Display bestaat inmiddels al weer wat jaren, maar het blijft een bijzondere optie. Op het display kan de bijrijder verschillende informatie aflezen, zoals het toerental, de snelheid, de gekozen versnelling en meer. Voor de beleving van de bijrijder een echte toevoeging. In de Ferrari Roma en Portofino M mag je er voor bijbetalen, te weten 4.235 euro inclusief BTW en BPM. In de Ferrari 296 GTB en SF90 is het Ferrari Passenger Display standaard.

Optie 6: Lexus LS met Kiriko

Lexus levert op zijn LS een speciale optie met een pittig prijskaartje. De Japanse autobouwer vraagt namelijk een stevige 13.895 euro voor semi-aniline lederen bekleding met Kiriko Glas-decoratiepanelen. Deze op origami gebaseerde deurpanelen zijn volledig met de hand vervaardigd en hebben accenten van exclusief Kiriko-glas, een eeuwenoude Japanse manier van glasbewerking. Heb jij er een kleine 14 mille voor over?

Optie 7: Bentley klokje Mulliner Tourbillon by Breitling

Voor de Bentley Bentayga bestaat een zeer exclusieve optie: een dashboardklokje van Tourbillon. De kast van dit klokje is vervaardigd uit massief 18-karaats roségoud of witgoud. Het contragewicht aan de achterkant van het mechanisme is uitgehold om het licht door de draaiende tourbillon te laten gaan. En als finishing touch kan het licht dat op de wijzerplaat schijnt ook worden afgestemd op de sfeerverlichting in de auto. Deze optie kost 200.000 euro. Haast net zoveel als een Bentayga Hybrid…

Optie 8: BMW M Race Track Pack

Als je een BMW M3 of M4 besteld, dan doe je je haast te kort door niet het BMW M Race Track Pack te bestellen. Kost met 16.676 euro wel de nodige centen, maar je krijgt er ook een hoop voor terug. Het M Race Track Pack bespaart tot 25 kg gewicht. De volgende opties zijn standaard onderdeel van het pakket: M Driver’s Package (250 naar 290 km/u), carbon kuipstoelen, M Drive Professional, carbon-keramisch remmen, interieurlijsten in koolstofvezel en een head-up display.

Optie 9: S-Klasse in babyblauw?

De volgende optie in deze lijst heeft betrekking op de carrosseriekleur van de Mercedes-Benz S-Klasse. Mercedes-Benz levert diverse kleuren, ook verschillende Manufaktur-lakken. Dit zijn doorgaans allemaal ingetogen kleuren, van grijs en zwart tot bruin en blauw. Eentje vinden wij erg opvallend: Vintageblauw uni. Deze kleur kost 5.941 euro. Voor dat bedrag krijg je een S-Klasse in babyblauw. In de jaren ‘90 was deze kleur een populaire keuze voor de E-Klasse (W123) en de S-Klasse (W126). Met het nieuwe label ‘MANUFAKTUR’ speelt Mercedes-Benz overigens nog nadrukkelijker in op de groeiende wens van klanten naar meer individualiteit.

Optie 10: Always Open Timer voor MINI Cabrio

De MINI Always Open Timer voor de MINI Cabrio meet hoe lang met een geopende cabriokap werd gereden. De informatie wordt op het digitale display in het instrumentenpaneel aangegeven. Het doel van MINI is natuurlijk om je zo lang mogelijk open te laten rijden. Niet zozeer een nuttige functies, maar wel een originele. De MINI Always Open Timer is gratis los te bestellen, maar zit ook in het Comfort Pakket (1.420 euro).