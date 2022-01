Nieuwe chip in je Tesla verlaagt actieradius, verbetert gaming

Een nieuwe chip in je Tesla klinkt als vooruitgang. Het verbetert dan ook de mogelijkheden voor gaming. Helaas wel ten koste van de actieradius.

Technologische vooruitgang kent geen grenzen anders dan tijd. Geef Elon Musk lang genoeg en hij bouwt een paar gigafactories op Gliese 581c, waarschijnlijk. Soms is technologische vooruitgang echter ook een kwestie van twee stappen vooruit en één stap terug. Zo ook met de nieuwste chips die in je nieuwe Tesla worden ingebouwd (als ze voorradig zijn).

De Intel Atoms die tot nu toe dienst deden, worden namelijk vervangen door AMD Ryzen chippies. De AMD units zijn sneller en krachtiger, dus je zou zeggen…beter. Dat is ook zeker het geval als je je Tesla vooral gebruikt als Arcade-gamestation. Zoals iedereen die wel eens een Bitcoin gemined heeft echter weet, kost al die extra computerkracht ceteris paribus ook meer energie.

Ook Tesla ontkomt daar niet aan, dus is voor sommige modellen de actieradius wat naar beneden toe bijgesteld. Een Australische Model 3 koper kreeg zodoende laatste een mailtje, dat als volgt leest:

We have updated Model 3 vehicles to optimize the touch screen experience with our new car computer. This hardware change requires more power, resulting in a minor drop in range. Your Model 3 range is now 602 kilometers (WLTP), 22 kilometers less than originally communicated. Tesla, communiceert soms veranderingen ook wel netjes naar klanten

Kwaliteitspublicatie InsideEV’s heeft vervolgens de moeite genomen om op een rijtje te zetten wat de verandering betekent voor de nieuwe WLTP-ranges van de verschillende versies van de Model 3 en de Model Y:

Model 3 RWD (niet veranderd)

18″ jetsers: 510 km

19″ jetsers: 491 km

(niet veranderd) 18″ jetsers: 510 km 19″ jetsers: 491 km Model 3 Long Range AWD

18″ jetsers: 637 km (-11 km)

19″ jetsers: 602 km (-12 km)

18″ jetsers: 637 km (-11 km) 19″ jetsers: 602 km (-12 km) Model 3 Performance

20″ jetsers: 547 km (-20 km)

20″ jetsers: 547 km (-20 km) Model Y LR AWD

19″ jetsers: 565 km (-28 km)

20″ jetsers: 533 km (-26 km)

19″ jetsers: 565 km (-28 km) 20″ jetsers: 533 km (-26 km) Model Y Performance

21″ pornojetsers: 514 km (-34 km)

Over het algemeen is de range dus nog altijd best oké in vergelijk met de concurrentie. Maar goed, iedere keer een half uurtje wachten bij de Supercharger, is er eentje teveel natuurlijk. Of heb jij het er voor over als het betekent dat je op je oprit in je auto Cyberpunk 2077 kan spelen terwijl de buren langslopen met hun doggo’s en je gek aankijken? Laat het weten, in de comments!

Dank Camiel voor de tip!