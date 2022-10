Red Bull pislink op ongefundeerde aantijgingen concurrentie

Red Bull hekelt zoals iedereen ongefundeerde aantijgingen.

De afgelopen tijd is er veel te doen om het feit dat Red Bull vorig jaar het budgetcap heeft gebroken. Het is ook wel begrijpelijk. Juist het team dat kampioen wordt, dat dan blijkt zich niet helemaal aan de regels gehouden heeft. Het is toch een beetje alsof Lance Armstrong de Tour de France wint.

De kerfuffle werd nog eens versterkt doordat de FIA niet vooraf bekend had gemaakt wat de consequentie van een dergelijke breuk zou zijn. Concurrende teams zagen zodoende hun kans schoon om Red Bull in de wieken te schieten. Zelfs al voordat de resultaten van de FIA officieel bekend waren. De zwaarste straf zou natuurlijk het strippen van Max’ titel zijn. Een zeker zilverkleurig team zou dat niet bepaald erg vinden. Want dan zou Lewis Hamilton alsnog het kampioenschap van 2021 in zijn schoot geworpen krijgen.

Recent gooide ook McLarens Zak Brown zijn hoed in de ring, middels een ‘uitgelekte’ mail. Ook Brown roept daarin op om over te gaan tot een forse straf en benoemt de acties van Red Bull als ‘vals spelen’. Maar Red Bull teambaas Christian Horner is het nu zat en komt met een puntig antwoord. De Brit is er klaar mee dat mensen een campagne voeren om ongefundeerde aantijgingen te verspreiden:

There is a concerted campaign for a draconian penalty for Red Bull [over] a couple of hundred thousand dollars. We have been subjected to three weeks of abuse. It’s just not right. It has to stop. You cannot make these allegations without fact or substance. We are appalled at the behaviour of some of our competitors. The damage this done to the brand, our drivers, our workforce? In an age where mental health is prevalant? We see kids bullied in playgrounds who are kids of our employees.

