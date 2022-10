RIP: Dietrich Mateschitz, 1944-2022

Zojuist bereikt ons triest nieuws dat Dietrich Mateschitz overleden is.

Zo schrijf je nog een ‘regulier’ bericht over Red Bull Racing en dan opeens komt er nieuws van heel andere aard. Helaas heeft ons zojuist bericht bereikt dat Dietrich Mateschitz, grootaandeelhouder en mede-oprichter van Red Bull, overleden is. De Oostenrijker was al een tijdje ziek en is 78 jaar oud geworden.

Mateschitz richtte Red Bull pas op toen hij al in de 40 was. Als medewerker van een ander groot merk in drinken, kwam hij op reis in Thailand het drankje Krating Daeng tegen. Mateschitz zag wel wat in de vloeistof en deed een deal met Chaleo Yoovidhya om het wereldwijd op de markt te brengen. Dat is vrij succesvol gebleken. Dietrich, ook wel ‘Didi’ genoemd werd net als Yoovidhya miljardair.

Mateschitz zag als liefhebber van sport al snel de mogelijkheid zijn drankje naamsbekendheid te geven, door middel van sponsoring. Gerhard Berger was ooit de eerste Red Bull atleet, maar velen meer zouden volgen. Vaak in de autosport of in andere ‘extreme’ sporten, maar (later) ook in het voetbal.

Sommige sponsoractiviteiten en evenementen werden zelfs zo populair dat Red Bull er geld mee verdiende. Dat is nog een efficiënte marketing. Van de spoils, kocht Mateschitz uiteindelijk zelf twee F1 teams…maar ook een eilandje in de Stille Oceaan. De grote baas heeft dus een interessant leven achter de rug, maar helaas kan hij er nu niet langer van genieten. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar vrienden en familie.