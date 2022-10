BMW Z4 Individual is erg chic (en te koop)

Deze BMW Z4 met Individual opties is juist niet sportief, maar ingoten luxe.

Vaak krijgen we de vraag; wat moeten we kopen dat leuk is en een beetje op ‘de bodem’ qua prijs? Dus een auto waarmee je lol kunt hebben en je in elk geval niet druk hoeft te maken qua afschrijving. Natuurlijk, de Honda S2000 komt direct bovendrijven, maar die zijn al prijziger aan het worden.

Voor nu zouden we kijken naar de BMW Z4 van de E85-generatie. Deze zijn nu nog redelijk betaalbaar en je krijgt veel waar voor je geld. Een dikke atmosferische zescilinder (bijna altijd, de 2.0 was een vierpitter), achterwielaandrijving en een bijzonder koetswerk.

BMW Z4 Individual

Je kan meerdere kanten uit met de BMW Z4. De meest sportieve is de BMW Z4 M Roadster. Als comfort en exclusiviteit meer je ding was, kun je ook kijken naar een Alpina Roadster S. Maar je kon óók bij BMW Individual terecht en daar je reguliere Z4 bijzonder aankleden.

Het nadeel is dat je die exemplaren bijna niet kunt vinden. Heel af en toe kom je er eentje tegen in Duitsland. Maar nu hebben wij er een gevonden in Nederland! Het gaat om een BMW Z4 die door Individual onder handen is genomen. En nee, dan bedoelen we niet alleen één Individual-optie, maar gewoon het hele boekje.

Maritim Blau

De kleur van de auto is Maritim Blau, dat een lak is van BMW Individual. Dat is niet zomaar een donkerblauwe lak, maar ook iets dieper qua gloed vanwege meerdere lagen dan normaal.

Ook de velgen zijn van BMW Individual, het zijn de Styling 152-wielen. Het is een bescheiden breedset: voor zijn de wielen 8×18, achter 8,5×18. De kleur en de wielen geven de auto een bijzondere uitstraling, zonder dat deze ‘sportief’ is en dat is op een sportwagen altijd leuk.

Maar het werkelijke hoogtepuntje is eigenlijk het interieur. Uiteraard staat er BMW Individual op de instaplijsten én op het stuurwiel. De kleur van het leer is bijzonder ‘Champagne’-kleurig leder. Dat leer is tevens fraaier qua kwaliteit dan het standaard kippenleer van BMW.

Verder is het Chrome Line-interieur aanwezig en natuurlijk de pièce de résistance: het houtinleg! Het is het Mahagoni Maritim-hout van BMW Individual dat inderdaad doet denken aan het teakdek van een fraaie Italiaanse speedboot.

Transmissie

Ondanks dat de kleur, wielen en het leer niet direct sportief ogen, zijn er wel degelijk sportieve opties aan boord. Zo zitten de sportstoelen erin en is de auto voorzien van het M sportonderstel.

Er is geen handbak of automaat, maar een SMG-bak. Dat is een gerobotiseerde handbak. In tijden van ZF-automaten of automaten met dubbele koppeling zijn ze niet goed oud geworden, maar deze generatie SMG-transmissie schakelde al veel beter dan in die in de jaren ’90.

Prijs BMW Z4 Individual

Daarbij draagt het ook wel een beetje bij aan de beleving. Bij een SMG-bak voel je de overgangen véél meer dan met een automaat, in een sportwagen op zich niet verkeerd, toch? Technisch gezien zijn ze niet altijd perfect, maar hier is de bak voorzien van een nieuwe koppeling en is de de hydrauliek van de SMG versnellingsbak vervangen voor de lieve somma van 5.655,78 euro.

Dat is gebeurd bij een kilometerstand van 124.027 km, nu staat de teller op 124.469 km, dus je kan er nog eventjes tegenaan. Met een vraagprijs van 22.950 euro is het zeker niet de goedkoopste Z4, maar wel een redelijk unieke. Interesse? De advertentie kun je hier op Marktplaats bekijken!

Check uiteraard ook hier ons BMW Z4-aankoopadvies:

