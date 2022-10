Zaterdag vuurwerk verwacht bij persconferentie F1

Ja, de FIA weet wel de juiste mensen bij elkaar te zetten bij de persconferentie. Dat wordt vuurwerk!

Al is de grootste prijs van dit seizoen al uitgereikt, dat wil niet zeggen dat de Formule 1 op z’n gat ligt de komende races. Nee hoor, er is nog genoeg om voor te rijden. Het wereldkampioenschap bij de constructeurs bijvoorbeeld. Of het record van Max om de meeste overwinningen in 1 seizoen te pakken.

Maar dat is niet alles waar vuurwerk wordt verwacht. Op de achtergrond sluimert namelijk al geruime tijd het feit dat Red Bull vorig jaar te veel geld heeft uitgegeven. En al houden de Bulls vol dat het een misverstand is, dat zien anderen toch echt niet zo.

Horner en Brown samen bij de persconferentie

Een van de mensen die vindt dat Red Bull zwaar gestraft moet worden is Zak Brown. De teambaas van McLaren nam zelfs de moeite om persoonlijk een brief te sturen aan de FIA waarin hij vroeg om een zware straf. Want sjoemelen met geld, daar houdt deze Amerikaan niet van.

En ongetwijfeld zal het zaterdag tijdens de persconferentie gaan over het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull. Namens dat team neemt Christian Horner deel, de teambaas van de aanstaand wereldkampioen. En aangezien hij ook niet vies is van een psychologisch spelletje op z’n tijd, verwachten we vuurwerk.

Oh ja, als je dacht dat Brown de enige is die de aanval gaat openen op Horner, dan heb je het mis. Mattia Binotto schuift ook aan. En zoals bekend is de teambaas van Ferrari ook zeker geen tegenstander van een zware straf voor een concurrent.

Maar misschien is hij het schandaal met de benzinetoevoer van zijn eigen motoren nog niet vergeten. Daarbij kreeg Ferrari zo’n fopstraf, dat hij zich misschien beter even op de vlakte houdt.

We gaan het allemaal zien, komende zaterdag tijdens de persconferentie in de F1. Die kun je om 18:30 onze tijd zien, maar dan heb je wel een abonnementje op F1TV Pro nodig.