Red Bull Racing baalt van beslissing Red Bull Ring

Interne strubbelingen bij het Red Bull imperium.

Red Bull eindbaas Dietrich Mateschitz heeft het lekker voor elkaar. De Oostenrijker, opgeleid als marketingpipo, begon zijn carrière ooit bij ons eigen Unilever. Later stapte hij over naar het Duitse Blendax, alwaar hij tandpasta aan de man moest brengen. Niet bepaald een flitsende business zou je zeggen, maar alles verandert als Dietrich een zakenreis maakt naar Thailand. Aldaar komt ‘Didi’ het drankje Krating Daeng tegen, wat Thais is voor -jawel- Rode Stier. Samen met de man achter dit drankje richt de dan al 40-jarige Mateschitz Red Bull GmbH op in 1984. Tegenwoordig behoort de 76-jarige tot de 100 rijkste mensen ter wereld.

Dat laatste is puik nieuws voor de wereld van de autosport. Red Bull is daarin inmiddels namelijk niet meer weg te denken. Van motocross tot F1, als het maar een motor heeft en hard gaat is Red Bull van de partij. Zoals bekend heeft Red Bull al een tijdje twee F1 teams, maar daarnaast is de energieblikgigant ook eigenaar van de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dat dit circuit dat eerder bekend stond als de Österreichring en de A1 Ring weer op de F1 kalender staat mag je ook best toeschrijven aan Red Bull.

Dit bijzondere F1 jaar zal de Red Bull Ring ook de eerste twee races van het jaar hosten. In dat opzicht is het best raar te noemen dat Renault F1 onlangs twee testdagen afwerkte op de baan. Uitgerekend Renault, dat zo’n prikkelige relatie onderhoudt met Red Bull Racing. En dat terwijl Red Bull Racing überhaupt niet gaat testen tot eind juli, als de eerste races al achter de rug zijn.

Kennelijk is de beslissing er eentje geweest waar het raceteam niks mee te maken had. Helmut Marko betwijfelt bij OE24 namelijk de wijsheid van de beslissing. Het is toch een beetje een inkoppertje om te denken dat Ricciardo, Ocon en het team wat voordeel hebben gehad van de rondjes op de Red Bull Ring. Te meer daar Renault volgens Marko weliswaar een oud chassis heeft gebruikt, maar wel de nieuwe motor:

Renault moest met een twee jaar oud chassis rijden, maar er zat wel een nieuwe motor in. Ik was onder de indruk van de duurzaamheid. Ik vraag me alleen af of het wel zo slim is om de Red Bull Ring aan Renault te verhuren. Helmut Marko, francofiel

Waarvan akte. Denk jij dat Renault een voordeeltje heeft gehad van de test? Of maken die Fransen toch geen kans? Laat het weten, in de comments!