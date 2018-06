Officieel: Red Bull stopt samenwerking met Renault

Aston Martin Red Bull Racing maakt definitief de overstap naar Honda.

De kogel is door de kerk. Na weken van besprekingen en geruchten hebben Red Bull en Renault laten weten na 12 jaar een punt te zetten achter de samenwerking. Een partnerschap met pieken en dalen. Zo wist Red Bull met Renault-motoren 57 overwinningen te behalen, inclusief meerdere wereldkampioenschappen. De laatste jaren ging het echter bergafwaarts.

Renault kreeg steeds meer kritiek te verduren vanuit Red Bull en coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo hadden moeite om Mercedes en Ferrari bij te houden. Daarnaast ging het op technisch vlak vaak mis. Uiteindelijk is besloten om de samenwerking stop te zetten.

Red Bull stapt over op F1-motoren van Honda. De Japanse motorleverancier keerde in 2015 terug in de F1 als leverancier voor McLaren. Tegenwoordig rijdt McLaren met Renault-motoren en levert Honda krachtbronnen aan Toro Rosso. De Japanners kunnen nu Aston Martin Red Bull Racing aan de portfolio toevoegen. Het is voor het eerst dat Honda aan meerdere teams tegelijkertijd motoren levert.

Honda en Red Bull hebben een meerjarencontract getekend. Vanaf 2019 rijden Ricciardo en Verstappen met de nieuwe motoren.

This multi-year agreement with Honda signals the start of an exciting new phase in Aston Martin Red Bull Racing’s efforts to compete not just for Grand Prix wins but for what is always our goal – championship titles.” – Christian Horner