1.914 pk sterke supercar wordt razendsnel geleverd

Flitsend snel.

Terwijl Tesla lekker doorstoomt, hebben andere fabrikanten het maar lastig met hun EV’s. Het wilde al niet zo lekker lukken om de elektrowaggies in groten getale op de markt te brengen. De uitbraak van het Coronavirus vormt daarbij een extra horde. Zodoende is de introductie van veel EV’s, zoals bijvoorbeeld de Mustang Mach E en enkele modellen van RIVIAN, maar weer eens een stukje doorschoven op de kalender.

Je zou zeggen dat het voor een kleinere partij als Rimac nog lastiger zou zijn om op schema te blijven met de ontwikkeling van een auto. Ondanks het feit dat Porsche (VAG) nu vor 15,5 procent eigenaar is van de Kroatische supercar bouwer, is het überhaupt notoir lastig om als piepkleine fabrikant een eigen auto op de markt te brengen. Als de auto in kwestie dan ook nog een bakens verzettende blepper is van twee miljoen Euro met 1.914 pk, vraag je je af of het allemaal wel gaat lukken.

Doch Autocar bericht dat Rimac nog vol op koers ligt om de C_Two op tijd af te hebben. Misschien zelfs nog voordat de auto een nieuwe naam heeft. Zoals we eerder berichtten doorstond het elektrische snelheidsmonster al enkele crashtests. Er moeten nu nog dertien extra prototypes gebouwd worden om ook nog resterende crashtests te doorgaan.

Na die opgave gaat Rimac een serie van tien stuks van ‘pre productie’ auto’s. In de staart van het jaar moeten dan de eerste echte productieauto’s van de band rollen, voor de levering aan klanten begint in het begin van 2021. Rimac heeft hiervoor inmiddels nieuwe productiecapaciteit opgezet in het pittoreske Veliko Trgovisce. Het productieproces van de prototypes is daardoor al gehalveerd van 10 weken per stuk naar vijf weken per stuk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er vier stuks per maand van ‘de band’ afrollen.

Maar is dat alles eigenlijk spann0nd? In deze Autoblog Supercar Week hebben we het immers al een paar keer gehad over wat een supercar een supercar maakt. Kan een pure EV echter ook een supercar of hypercar zijn? Wel, volgens ons eigen model helpt 1.914 pk goed mee voor de puntjes. Een mooi geluid en veel cilinders ontbreekt natuurlijk wel. Wellicht moeten we dat bij de supercar van morgen leren accepteren…

De specs zijn wat dat betreft veel belovend. De C_Two knalt in minder dan twee seconden naar de honderd. Het model gebruikt een 120 kWh accu en heeft een NEDC range van ruim 400 kilometer. Volgens Rimac kan je er volle polle twee rondjes ‘Ring mee doen zonder aflatende prestaties. Daarnaast krijgt de C-Two als het goed is allemaal technische snufjes als Level 4 autonoom rijden en gezichtsherkenning voor de bestuurder als nieuwe manier van een keyless start systeem. Zelfs jouw benzinehoofd zal de auto vast kunnen herkennen…