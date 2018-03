Red Bull eindbaas tikt Max’ toekomstige salaris binnen

Je hebt dividend en je hebt speciaal dividend.

Toen Max vorig jaar een aanzienlijk verbeterd contract tekende bij Red Bull, lachte Niki Lauda zijn landgenoten Helmut Marko en Dietrich Matechitz naar eigen zeggen uit. Volgens de drievoudig kampioen was Mercedes (nog) helemaal niet in de markt voor de diensten van MV33 en dus had de energieblikjesfabrikant zich het geld kunnen besparen. Misschien is het nooit leuk om ergens teveel voor te betalen, zelfs niet als je miljardair bent. Maar we denken dat Red Bull eindbaas Dietrich Mateschitz niet wakker zal liggen van Max’ gage.

Volgens Forbes is de 73-jarige namelijk de 49ste rijkste man op aarde, met een geschat vermogen van ruim 20 miljard Dollar. Dat heeft zo zijn voordelen. Naast van een F1-team is ‘Didi’ ook eigenaar van een eiland, een onderzeeër en een paar vliegtuigen. Toch maar goed dat hij op die zakenreis naar Thailand in de jaren ’80 in aanraking kwam met het drankje dat later uit zou groeien tot de zoete smurrie die hem een rijk man zou maken.

Tot op de dag van vandaag is Mateschitz grootaandeelhouder van Red Bull (49 procent), samen met de Thaise familie Yoovidhya waarmee hij de toko oprichtte in 1984. En ondanks dat er vandaag weer een aanval geplaatst werd op de energiedrank door een voedselwaakhond die claimt dat Red Bull je geen vleugels maat lovehandles geeft, plukken de hoofdrolspelers hier nog steeds de vruchten van. Bloomberg rapporteert namelijk dat Red Bull GmbH vorig jaar een speciaal dividend heeft uitgegeven van 500 miljoen Euro, bovenop het reguliere dividend van 263,4 miljoen Euro. Al met al zou Dietrich daar zelf zo’n 374 miljoen Euro wijzer van zijn geworden.

Ervan uitgaande dat Max in de toekomst Schumiësque bedragen gaat verdienen, kan Dietrich de Nederlander hiermee toch grofweg zeven jaar in dienst nemen.