Red Bull snelste in eerste F1 sessie van 2018!!1!

Alternatieve titel: 'Officieel: Max Verstappen F1 wereldkampioen 2018'.

Jawel het peerd is op de wagen, het Formule 1 jaar 2018 is officieel begonnen. Collega @rubenpriest schotelde je vanochtend al de laatste nieuwe auto’s voor. De teams van Force India (dat misschien toch nog voor een naamverandering wil gaan) en Toro Rosso hadden dat immers nog niet gedaan. Tevens moest Red Bull voor de vorm nog even bekend maken dat de fraaie livery waarin ze de auto presenteerden aan de pers voor het echte werk gewoon weer plaats maakt voor de kleuren die we kennen.

Om 09:10 uur lokale tijd sprongen de lichten dan eindelijk op groen. Dit rare tijdstip had overigens niks te maken met het feit dat Liberty Media wil gaan klooien met de starttijden van sessies, maar simpelweg omdat de Spanjaarden de baan nog een keer extra wilden inspecteren. Enfin, tijd voor de eerste indicaties, wie is er snel, wie is er traag, wie gaat er meteen stuk? Dat laatste hebben jullie al kunnen zien: Alonso begon het jaar waar hij afgelopen jaar zo vaak eindigde, namelijk in de grindbak. Dit keer lag het gelukkig voor hem niet aan een kapotte motor, maar aan een afgebroken wiel aan de achterkant van de auto. De valse start van de thuisrijder zorgt voor een korstondige onderbreking van de sessie en een mager aantal kilometers achter de naam van de tweevoudig kampioen: hij komt in de eerste sessie niet verder dan 10 rondjes.

Ook de Rus Nikita Mazepin zorgt even later voor een gestopte sessie. Hij stuitert eveneens de grindbak in, zij het door een eigen fout. De man met de aparte naam kost het ook de nodige rondjes in deze sessie waar zijn sponsor ongetwijfeld grof geld voor neergelegd hebben: hij komt niet verder dan 22 ronden en de laatste plaats.

De rest van de sessie verloopt eigenlijk vrijwel vlekkeloos. De teams maken direct behoorlijk wat rondjes, het is duidelijk dat deze motorengeneratie nu al enkele jaren meegaat. Zelfs Brendon Hartley komt in de Toro Rosso-Honda tot maar liefst 72 rondjes. Alleen Hulkenberg troeft hem af, de Duitser doet er 73 stuks.

De snelste van het stel is echter…Daniel Ricciardo! Jawel de Red Bull RB14 gaat lekker. Op de valreep pakt de Ozzie de beste tijd af van Valtteri Bottas in de Mercedes op de medium banden. Ook VB77 had de medium banden onder zijn auto zitten. Raikkonen die op de derde plaats eindigt, zette zijn snelste tijd echter neer op de softs. In dit overzicht zie je dat het allemaal nog behoorlijk dicht bij elkaar zit.

Inmiddels is de middagsessie alweer van start gegaan. Het sputtert echter lichtjes op het Circuit de Catalunya, dus als dat doorzet zullen er niet veel relevante tijden meer gereden worden. Wellicht dat de mannen hun Cinturato’s nog even kunnen testen. Mocht er wat bizars gebeuren, houden we je uiteraard op de hoogte.