Roze halo voor de 2018 F1-auto van Force India

Schattig hoor.

Sergio Perez en Esteban Ocon kijken het aankomende seizoen tegen een roze string halo aan. Force India heeft vanmorgen het doek getrokken van de VJM11, de F1-auto voor het nieuwe seizoen.

De livery van vorig jaar viel blijkbaar in goede smaak, want het team kiest wederom voor een roze tintje. Op de halo na, zijn de vernieuwingen met de oude auto op de eerste gezicht niet baanbrekend te noemen.

Force India presenteerde voor het 2017-seizoen een saaie grijzige-oranje livery. De boel werd al gauw opgevrolijkt, want uiteindelijk ging het team met een opvallende roze auto racen. Door de opvallende kleur viel de auto een stuk beter op in het raceveld. Met de onthulling van de VJM11 in Barcelona is Force India het een-na-laatste team dat een nieuwe auto presenteert.