HORROR: Olieprijs naar 150 dollar!

Horror!!!!!! Binnen een paar weken knalt de olieprijs naar 150 dollar per vat. Echt waar!?

Het begint een ellendige vrijdag te worden. We gaan al het weekeinde in met het feit dat voor het eerst in ons land een liter diesel duurder is dan een liter benzine. MAAR HET WORDT ALLEMAAL NOG ERGER!1!!! (Excuus voor het schreeuwen).

Ja dat beweren wij niet he? Dat zegt de minister van energie Saad Al-Kaabi van Qatar. De oorlog in het Midden-Oosten kan binnen een paar weken de olieprijs opdrijven van 85 dollar nu, naar 150 dollar per vat. Hij kan het weten, want in Qatar hebben ze nu eenmaal iets met olie.

Qatar onder vuur

Na het bommen en granaten gooien van Bibi en Daddy Trump kreeg ook dit mini-oliestaatje de toorn van de Islamitische Republiek Iran over zich heen. Dat land in nood slaat als een dolle om zich heen en stuurde een zooitje drones op Ras Laffan af en nu kan Qatar deze week even geen LNG meer leveren.

Daarnaast is het passeren van de Straat van Hormuz, waar een vijfde van alle olie- en gastransporten langs moet, op dit moment vrijwel onmogelijk. Laat al het transport vanuit Qatar nu net daar doorheen moeten. Geen verzekeringsmaatschappij wil je olietanker nu verzekeren en hoewel Trump desnoods zelf de transporten met de Amerikaanse marine wil gaan beveiligen is het voor dit moment even helemaal dicht daar.

Hoge olieprijs heeft enorme gevolgen

Al-Kaabi is bang dat alle energie exporterende landjes hun productie in de zeer nabije toekomst zullen moeten stilleggen zolang er oorlog is in het gebied. Dat gaat wereldwijd enorme gevolgen hebben volgens de minister. Niet alleen voor de hardwerkende consument die zijn auto wil volgooien aan de pomp, maar ook voor heel veel industrie. Economieën zullen zomaar onderuit kunnen gaan.

Als de bombardementen enkele weken gaan duren en het olietransport stil komt te liggen, dan is dat voor de wereldeconomie een heel groot probleem. “Energietransitie of nie”, we zijn gewoon nog enorm afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Kneiterdure olie

Als de zeestraat geblokkeerd blijft of niet veilig te passeren is, is het een kwestie van twee of drie weken totdat de olieprijs doorstijgt naar zo’n 150 dollar per vat. LNG prijzen lopen volgens de Qatarese minister dan op tot vier keer de huidige prijs. Gelukkig hebben we een riante gasvoorraad in ons land… oh nee….

Gauw stoppen met bommen gooien dan? Nou dat is wel een prima idee volgens de beste man, maar zelfs dan kan het nog weken tot maanden duren voordat alle leveringen weer normaal verlopen. Toch maar beter een EV en zonnepanelen?