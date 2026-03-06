Ex-BMW-designer heeft alleen maar haat voor de neue iX3

Er wordt wel eens gezegd: ‘als je geen vijanden maakt, doe je het niet goed’.

Om te zeggen dat de BMW iX3 Neue Klasse mislukt is, gaat wel heel erg ver. Zeker gezien er nu al zo ongekend veel vraag naar de auto is dat BMW genoodzaakt was om de productie op te schalen, zelfs nog voordat de eerste geleverd is. Het publiek ziet het rijden in de elektrische BMW dus wel zitten. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Doet denken aan bevertanden

Volgens Frank Stephenson, de ontwerper van de originele BMW X5 en de eerste Mini’s, hebben opperchef design Adrian van Hooydonk bij BMW en zijn team compleet de plank misgeslagen bij het tekenen van de iX3.

Volgens Stephenson, die ook meewerkte aan de Ferrari F430 en McLaren P1, is de nieuwste BMW simpelweg saai. “Het ontbreekt aan visuele fanfare”, zegt hij in een interview. De hoeken die in de bumpers en wielkasten zijn gevouwen, zijn “schokkend” en de kleinere gemaakte nieren doen hem denken aan “bevertanden”. Hoewel hij de grille wel een verbetering vindt tegenover de gigantische nieren die bij de modellen hiervoor de boventoon voerde, vindt hij deze versie “teveel samengeknepen” ogen.

En als je dan denkt dat de auto-ontwerper de iX3 wel voldoende heeft afgefakkeld, gaat hij nog vrolijk even door. Hij stelt dat de bumper aan de voorkant veel te druk is en teveel luchtgaten heeft voor een auto die ze helemaal niet nodig heeft. En ook aan de achterkant zijn de lichtunits een misser, want ze doen nergens meer denken aan het typische L-vormige design dat BMW al jaren voert.

Complete gemiste kans

Kortom, Stephenson vindt de iX3 vooral saai en stelt dat het een complete gemiste kans is. Iets wat voor de volgers van de bekende ontwerper wellicht niet helemaal als een verrassing komt, want hij laat zich al langer negatief uit over de moderne ontwerptaal van het Beierse merk.