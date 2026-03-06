EU verzacht regels voor automerken, maar da’s nog lang niet genoeg, aldus de automerken

Je geeft de automerken een hand en ze nemen je hele arm.
Het is wat met die Europese Unie. De beleidsmakers verzinnen steeds weer iets nieuws om de EV-transitie op gang te helpen in ons continent. Het liefst moeten de Europese autofabrikanten hier het meest van profiteren. Toch wil dat nog niet echt lekker vlotten. Daarom kwam er een Automotive Package: een set regels die Europese merken erbovenop moet helpen.
En wat vinden de autobouwers er zelf van? De grootste autovakbond van Europese, de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA), is er niet over te spreken. Deze groep mensen vertegenwoordigt 17 van de grootste voertuigenbouwers in Europa. Denk aan grote concerns als Stellantis, VAG en de Renault Group, maar ook BMW, Mercedes en de Europese divisies van Ford, Honda, Hyundai en Toyota doen mee.
Kritiek op uitstootboetes
De hoofdvertegenwoordiger van de ACEA is Mercedes-baas Ola Källenius. Hij vat het commentaar van de ACEA samen: ”Europese fabrikanten van personenauto’s en bestelwagens roepen het Europees Parlement en de lidstaten op om het automobielpakket te versterken, zodat Europa ook na 2030 een levensvatbare markt blijft voor personenauto’s en bestelwagens.”
Alle merken zijn het er volgens Källenius over eens dat ”decarbonisatie de weg vooruit is en dat de flexibiliteit die in het automobielpakket van december wordt voorgesteld, welkom is, maar onvoldoende om de auto-industrie in de praktijk te transformeren”. Hoe het wel moet, stelt de ACEA ook voor.
Het grootste pijnpunt zit bij de geldboetes bij te veel uitstoot. Källenius: ”De doelstelling voor 2030 voor personenauto’s en bestelwagens vormt een grote uitdaging: als de EU-markt voor elektrische voertuigen (BEV’s) niet binnen vier jaar verdrievoudigt, lopen EU-fabrikanten het risico op torenhoge boetes.”
Hoe moet het dan wel?
Er is volgens de ACEA maar één uitweg: twee regelwijzigingen. De berekening die nu wordt genomen over de gemiddelde uitstoot van drie jaar, moet worden verlengd naar vijf jaar (2028-2032). De andere maatregel: ”de lijst met flexibiliteits- en compensatiemechanismen voor naleving uit te breiden tot meer dan alleen kleine en in de EU geproduceerde elektrische voertuigen”, schrijft ACEA. Hiermee doelt de vakbond op de M1E-categorie.
De Made in Europe-autoregeling is een goed begin en zou uitgebreid kunnen worden naar bestelwagens. De verkoop ervoor verloopt niet lekker, aldus de ACEA: ”Niet alleen is de totale verkoop gedaald, maar de verkoop van volledig elektrische en plug-in hybride bestelwagens is nauwelijks gestegen tot meer dan 10 procent van alle nieuwe registraties.”
Kortom, zo vat de vakbond samen, de huidige ”compensatiemechanismen” zijn niet genoeg om Europese fabrikanten te redden én de emissievrij te zijn in 2035. Daarom moet die drempel van 100 procent uitstootvermindering naar 90 procent. De ACEA belooft om met voorstellen te blijven komen. Zodra ze weer wat interessants voorleggen, delen we het met je.
Reacties
wimbers zegt
wat de EU lekker moet doen is zich niet zo met alle markten bemoeien, want je krijgt er scheefgroei door. Het is net zoiets als de natuur proberen naar je hand te zetten. je stimuleert het één, en benadeeld het ander. het is toch bizar dat ik voor 50 piek naar zuid europa kan vliegen, maar dat het me 300,- kost aan brandstof en tol voor dezelfde afstand. het smerigste kost het meest. de trein is z.g. het schoonst maar ook het duurst en onhandigst.. als je dan wil gaan stimuleren, gebruik dan common sense zodat mensen het ook waarderen en gaan steunen.
Gele Koplamp zegt
Het is alleen de EU die zich met de markt bemoeit. Ook de VS bemoeien zich met alle markten (tariffs, Iran bombarderen, etc.), evenals China (staatssubsidies, moderne slavernij).
En zonder bemoeienis van de EU was de Europese autoindustrie überhaupt nog niet begonnen met elektrificatie. En zonder de subsidies waren consumenten ook niet in elektrische auto’s gestapt (nu de subsidies afnemen rent iedereen weer naar een brandstofmotor).
Ben het wel met je eens dat de subsidies voor de luchtvaart bizar zijn. Vliegen hoor je niet te subsidiëren, het is geen verworven recht om ‘betaalbaar’ overal heen te kunnen vliegen. Investeer dat dan inderdaad in betere spoorverbindingen.
Onehp zegt
Voor de duidelijkheid, auto maken deel uit van een transportsysteem. Het beste was als allen zich globaal aan dezelfde regels hoefden te houden, regels die er hopelijk voor zorgen dat het transportsysteem zo efficiënt, veilig mogelijk is, zonder kans op veel secundaire schade.
Globaal werkt niet, dus het volgende werkbaar niveau is de EU.
De EU heeft sinds decennia de regels voor uitstoot aangescherpt. Dat heeft gezorgd voor veel meer leefbare steden in gans de wereld (want de regels gingen ook op export), en zorgden ervoor dat europese automakers aan de top stonden.
Nu is er techniek om uitlaatgassen helemaal weg te nemen, en dat is uiteraard zeer positief voor het transportsysteem. Dus wil de EU dat, geleidelijk, invoeren tot 2035 waar 90% van alle uitlaatgassen weg moet zijn. Helemaal logische eigenlijk. Voor de liefhebbers, die 10% die overblijft is al de ruimte die nodig is voor speciale auto’s voor de liefhebbers.
De fabrikanten willen wel mee, het zijn vooral de consumenten die nog twijfelen op de markten. Dus nu zeggen de fabrikanten, je moet ons niet straffen, doe in de plaats iets zodat de consumenten de juiste techniek kiezen voor een betere (transport)toekomst….