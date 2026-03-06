EU verzacht regels voor automerken, maar da’s nog lang niet genoeg, aldus de automerken

Je geeft de automerken een hand en ze nemen je hele arm.

Het is wat met die Europese Unie. De beleidsmakers verzinnen steeds weer iets nieuws om de EV-transitie op gang te helpen in ons continent. Het liefst moeten de Europese autofabrikanten hier het meest van profiteren. Toch wil dat nog niet echt lekker vlotten. Daarom kwam er een Automotive Package: een set regels die Europese merken erbovenop moet helpen.

En wat vinden de autobouwers er zelf van? De grootste autovakbond van Europese, de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA), is er niet over te spreken. Deze groep mensen vertegenwoordigt 17 van de grootste voertuigenbouwers in Europa. Denk aan grote concerns als Stellantis, VAG en de Renault Group, maar ook BMW, Mercedes en de Europese divisies van Ford, Honda, Hyundai en Toyota doen mee.

Kritiek op uitstootboetes

De hoofdvertegenwoordiger van de ACEA is Mercedes-baas Ola Källenius. Hij vat het commentaar van de ACEA samen: ”Europese fabrikanten van personenauto’s en bestelwagens roepen het Europees Parlement en de lidstaten op om het automobielpakket te versterken, zodat Europa ook na 2030 een levensvatbare markt blijft voor personenauto’s en bestelwagens.”

Alle merken zijn het er volgens Källenius over eens dat ”decarbonisatie de weg vooruit is en dat de flexibiliteit die in het automobielpakket van december wordt voorgesteld, welkom is, maar onvoldoende om de auto-industrie in de praktijk te transformeren”. Hoe het wel moet, stelt de ACEA ook voor.

Het grootste pijnpunt zit bij de geldboetes bij te veel uitstoot. Källenius: ”De doelstelling voor 2030 voor personenauto’s en bestelwagens vormt een grote uitdaging: als de EU-markt voor elektrische voertuigen (BEV’s) niet binnen vier jaar verdrievoudigt, lopen EU-fabrikanten het risico op torenhoge boetes.”

Hoe moet het dan wel?

Er is volgens de ACEA maar één uitweg: twee regelwijzigingen. De berekening die nu wordt genomen over de gemiddelde uitstoot van drie jaar, moet worden verlengd naar vijf jaar (2028-2032). De andere maatregel: ”de lijst met flexibiliteits- en compensatiemechanismen voor naleving uit te breiden tot meer dan alleen kleine en in de EU geproduceerde elektrische voertuigen”, schrijft ACEA. Hiermee doelt de vakbond op de M1E-categorie.

De Made in Europe-autoregeling is een goed begin en zou uitgebreid kunnen worden naar bestelwagens. De verkoop ervoor verloopt niet lekker, aldus de ACEA: ”Niet alleen is de totale verkoop gedaald, maar de verkoop van volledig elektrische en plug-in hybride bestelwagens is nauwelijks gestegen tot meer dan 10 procent van alle nieuwe registraties.”

Kortom, zo vat de vakbond samen, de huidige ”compensatiemechanismen” zijn niet genoeg om Europese fabrikanten te redden én de emissievrij te zijn in 2035. Daarom moet die drempel van 100 procent uitstootvermindering naar 90 procent. De ACEA belooft om met voorstellen te blijven komen. Zodra ze weer wat interessants voorleggen, delen we het met je.