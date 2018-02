Dit is de nieuwe Alpina XD3

Op Tinder en Twitter et cetera staat de auto ook wel bekend als de 😁3.

Nou ja, misschien ook niet. Het zou echter wel toepasselijk zijn, want de XD3 is met zijn 388 pk ongetwijfeld in staat een flinke lach op je gezicht te toveren als je het gaspedaal naar het schutbord trapt. Al dieseldampf achterlatend knal je dan namelijk in 4,6 seconden naar de honderd.

BMW levert de X3 zelf met maximaal 265 diesel-pk’s in de X3 30d. In de huidige XD3 gaat Alpina daar al fors overheen met haar variant van de dubbelgeblazen 3.0 liter grote zespits dieseltor van BMW. Deze krachtbron levert 350 pk. Maar voor het nieuwe model doen de mannen uit Buchloe er nog een schepje bovenop. Ze plaatsen namelijk voor het eerst een motor met vier turbo’s in een auto.

Opvallend genoeg levert deze motor met 388 pk wat minder pk’s dan BMW zelf uit de quadturbodiesel haalt (400 pk). Een en ander zal vast te maken hebben met de packaging. Gezien de snode plannen van Alpina waar we al eerder over berichtten om flink aan de slag te gaan met BMW diesels, zijn we benieuwd wat de toekomst nog gaat brengen voor dit blok.

De XD3 ramt na het standaardsprintje door naar een topsnelheid van 266 kilometer per uur. Gevoelsmatig niet eens zo heel snel meer dezer dagen, maar vergeet niet dat de X3 inmiddels een forse jongen is. De XD3 weegt 2.045 kilo en heeft als SUV natuurlijk ook een flink frontaal oppervlak dat tegen de wind in moet beuken. Het gemiddelde verbruik wordt opgegeven als 9,0 liter per honderd kilometer.

In GenΓ¨ve zal de snelle XD3 te bewonderen zijn op de stand van Alpina. De auto bestellen kan vanaf het tweede kwartaal van dit jaar, waarna de eerste leveringen in het begin van 2019 zullen plaatsvinden. Blijft de vraag over: ga jij voor de 20″ wielen of voor de 22″ jetsers?