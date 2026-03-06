Video: Wow, dat scheelde een haartje

Deze meneer had geen stap naar links moeten zetten.
Langs de kant van de weg staan kan behoorlijk gevaarlijk zijn. Deze video is hier een uitstekend bewijs van.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
Gele Koplamp zegt
Zoveel onderstuur is gewoon knap…
slowland zegt
Black Ice…