Red Bull superblij met Pérez, nog geen contractverlenging - Autoblog.nl

Altijd lekker om te horen dat je het goed doet, maar nog niet goed genoeg. Red Bull is superblij met Pérez, maar het team wil nóg blijer zijn.

Het was even een dingetje: Daniel Ricciardo vervangen. De goedlachse Australische coureur achtte het nodig om op zijn hoogtepunt een carrière-switch te maken. Ondanks dat Verstappen en Ricciardo zeer aan elkaar gewaagd waren, ging de aandacht meer uit naar de Nederlander. Sinds Daniel zijn biezen heeft gepakt, was het lastig om dat gat op te vullen.

Pierre Gasly mocht het eerst een half jaar proberen, om vervolgens vervangen te worden door Alexander Albon. Albon zelf leek het iets beter te doen en mocht anderhalf jaar aanmodderen in de Red Bull. Ook hij werd te licht bevinden. Sterker nog, Pierre Gasly wist vaker de aandacht op zich te vestigen in de Toro Rosso, dan Albon in een snellere Red Bull.

Red Bull superblij met Pérez

Maar nu is er dus Sergio Pérez. De Mexicaan doet het helemaal niet onaardig. Na wat opstartprobleempjes lijkt hij zijn draai gevonden te hebben. Sterker nog, vorige week wist Checo de Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 te winnen! Eindelijk heeft Red Bull weer een winnaar die geen Verstappen heet. Je zou kunnen denken dat Red Bull het eenjarige contract van Sergio Pérez meteen gaan verlengen, nietwaar?

Volgens Red Bull teambaas Christian Horner ligt het niet zo simpel. Sterker nog, Horner geeft aan Autosport aan dat hij absoluut geen haast heeft om een nieuw contract voor te leggen.

We wisten dat Sergio heel erg goed zou zijn in Bakoe, maar niet zó goed. Hij was het hele weekend snel. Zijn race vorige week was fenomenaal. Als zijn pitstop nog wat sneller was gegaan, was hij recht bij Max Verstappen de baan opgekomen. Zijn snelheid in ‘clean air’ was ongekend. De manier waarop hij Lewis Hamilton kan controleren, was pure klasse. Het zal ook geweldig zijn voor zijn zelfvertrouwen. Hij staat nu zelfs derde in het wereldkampioenschap. Daarmee loopt hij zelfs voor op schema. Christian Horner, echt superblij met Pérez

Zwaluw maakt nog geen zomer?

Kortom, alles lijkt koek en ei te zijn in het Red Bull-kamp. Ein-de-lijk heeft Verstappen een Barney Stinson-esque wingman die ‘m bij kan staan. Ook voor Red Bull zelf is het erg prettig, want er is nu een coureur die naast Verstappen ook flink wat punten kan pakken. Ergens zou je dus kunnen aannemen dat de Pérez meteen voor langere tijd wordt vastgelegd. Maar niets blijkt minder waar:

We hebben net de zesde race erop zitten, van de 23. We hebben daar nog tijd zat voor. Sergio heeft het naar zijn zin in het team. Hij doet het fantastisch en hoe moet daar vooral mee doorgaan. Voor ons is het geweldig om beide auto’s vooraan te hebben. Als er eentje wegvalt, dan hebben we nog een troef achter de hand. Dat is wat Checo nu doet en het was precies wat zochten. Christian Horner, wil blijkbaar nog blijer zijn met Pérez.

Niet dat er een woord aan gelogen is, maar Horner geeft voornamelijk redenen om wél te gaan verlengen. Wellicht dat Horner voor nu wel blij is, maar dat Pérez strucureel moet presteren. Hij doet het beter dan Albon en Gasly, maar de GP van Azerbeidzjan was pas zijn eerste podium. Ook in de kwalificaties lijkt er voldoende ruimte voor verbetering te zijn.

