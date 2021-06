Toerist in NL: Porsche Tour of Legends routes - Autoblog.nl

Winactie: We geven 10 complete ‘Porsche Tour of Legends’ bewaarexemplaren weg.

Je hebt een Porsche en je wilt rijden

De Porsche Tour of Legends is een initiatief van de Nederlandse Porsche importeur. De gedachte was simpel Je hebt een Porsche op je oprit, in je garage of voor de deur maar je mag geen meerdaagse trip naar het buitenland ondernemen. Dan maar rijden in Nederland. Met dat doel werden er 12 routes uitgezet in 12 provincies. Deze routes konden worden aangevraagd door Porsche eigenaren.

Elke route heeft zijn eigen naam. Zo zijn er The Delta Drive, The Woodlands Ride en The Hunebeds Round. Dan weet je gelijk ook wat je kunt verwachten. En het idee was om vooral de route net zo leuk te laten zijn als de eindbestemming. De routes zijn goed in één dag te rijden, zelfs als er ruim de tijd wordt genomen voor tussenstops.

Voor elke Porsche: van luchtgekoeld tot elektrisch

Porsche-rijders kunnen hun eigen moment kiezen om de route(s) van hun keuze te rijden. Elke route is uitgezet volgens het beproefde bol-/pijlsysteem. Daarmee krijgt de passagier in de auto een actieve rol als navigator. In de routebeschrijving vindt de navigator naast de exacte locaties van bezienswaardigheden ook die van alle (snel)laadpunten op het traject. Je kunt de routes dus ook gewoon met je Taycan rijden!

Inmiddels kun je de routes niet meer aanvragen. Als afsluiting van deze actie gingen wij nog een weekend op stap met de routes en de Porsche 992 Carrera S met Porsche Exclusive Manufaktur vingerafdruk van Gijs van Lennep voorop en zijn naam op de deurlijsten.

Porsche 992 Carrera S ‘Gijs van Lennep’

Onze reisgenoot is dus een bijzondere Carrera S. Bijzonder omdat het een hommage is aan een van de belangrijkste Nederlandse coureurs uit ons vaderlandse motorsport verleden, Gijs van Lennep. Maar ook bijzonder omdat hij laat zien wat er mogelijk is wanneer je driftig bij Porsche de optielijst aankruist.

De twee meest zichtbare accenten zijn de vingerprint van Gijs op de klep voor en de dorpellijsten met de naam van Gijs van Lennep. Allemaal mogelijk via Exclusive Manufaktur. Enige terughoudendheid is natuurlijk wel gewenst want het zou de restwaarde wel eens negatief kunnen beïnvloeden als je later je 992 wilt verkopen met op de dorpellijsten ‘Massa is kassa’ of ‘fox-wild’. Om maar iets te noemen.

Hoe dan ook. Deze demo van Porsche Nederland is bijzonder vol aangekleed met bijvoorbeeld ook ‘factory aerokit’ een nose-lift. PASM onderstel, een carbon dak en nog wat extra snuiterijen.

Bottom line van al dat aanvinken van opties? De basisprijs van een Carrera S is € 162.247,- . Dit exemplaar tikt de € 242.000 ruim aan..

Roads of Industry – Zuid Holland

Wij pakten gisteren de Roads of Industry route voor een zonnige rit. Zoals bij alle ritten kan je natuurlijk zelf de route ook ergens halverwege oppakken. Met de routebox op tafel in huize Ras werden een aantal opties al snel terzijde geschoven. Van “die in Drenthe kunnen we beter doen als we daar op vakantie zijn”, tot uiteindelijk “Ja leuk die Zuid-Holland route, maar dat eerste deel, daar waren we vorige week nog”.

Wij pakten de route dus op in het centrum van Rotterdam. Net voor de Erasmusbrug. Nadat we de twee bruggen en het Rotterdamse verkeer op zaterdagmiddag hadden getrotseerd, bleven we in de buurt van het water en reden we telkens de Hollandse IJssel in zicht richting Moordrecht.

Onderweg stoppend voor speeltuinen en ijszaken. Dat heb je wanneer je er een gezinsuitje van maakt ;-).

Vanaf Gouda gaat de route met enige omzwervingen vanwege een lokale opbreking (welkom in Nederland) weer zuidwaarts richting de Lek en Bergambacht om precies te zijn. Daar pakken we de rivier de Lek verder op en rijden we richting Krimpen aan de Lek.

Daar pakken we het pondje (lang leve de nose-lift op deze 992!) en rijden we door naar Kinderdijk.





Ons een tikkie ergerend aan de volle parkeerplaats bij de molens komt het besef. Hier moet je juist NU wel zijn en waarschijnlijk over een jaar NIET als alles weer terug bij het oude is. Want dan sta je ook nog eens achter touringcars en buitenlandse toeristen.

Overigens, op het parkeerterrein van IHC in Kinderdijk kan je in het weekend prima (semi-illegaal) gratis parkeren als je de wandeling naar de molens aan wilt vangen. Tocht volbracht en mede natuurlijk door het prima gezelschap van de 992 een bijzondere dag. We zijn het in de auto niet eens geworden of het Lava Orange van deze Porsche nu meer oranje of meer rood is. Maar dat mocht de pret niet drukken.

foto’s: @machielvdd + Fam Ras