Red Bull accepteert deal: krijgt dubbele straf FIA

Red Bull accepteert een belangrijke deal voor de cost cap-overtredingen.

In 2021 heeft Red Bull te veel geld uitgegeven. 2021 is het eerste jaar dat er gebruik is gemaakt can de Cost Cap-regulaties. Dat was al bekend. Enerzijds was Red Bull zich nergens van bewust, anderzijds hebben ze wel nét het rijderskampioenschap weten te weten. De andere teams (die zich wel aan het plafond hebben gehouden) zijn furieus, want Red Bull is de enige die de regels heeft overtreden.

Witte rook

Na weken getouwtrek tussen Red Bull en de FIA is er dan eindelijk witte rook! En het is niet al te best. Red Bull accepteert namelijk schuld. Dat meldt De Telegraaf (die geruchten omtrent Red Bull bijna altijd juist voorspellen). Volgens de krant heeft Red Bull een ABA getekent, een Accepted Breach Agreement. Hiermee geeft Red Bull toe dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Belangrijk detail is dat de zaak niet voor de rechter komt. Red Bull accepteert dat ze verkeerd gehandeld hebben en de consequenties die eraan vastzitten. Iets zegt ons dat ze die opties hebben kunnen afwegen.

Naar verluidt zal Red Bull niet één, maar twee straffen ontvangen hiervoor. Ten eerste zal er een flinke boete aan vast zitten. De hoogte van het bedrag is niet bekend, maar in principe gaat dat geen zoden aan de dijk zetten. Het is duidelijk dat Red Bull voldoende geld heeft. Sterker nog, als teams erachter komen dat je met een boete van (pak ‘m beet) 10 miljoen euro 1 miljoen extra aan de auto kan ontwikkelen, dan zullen die dat gewoon incalculeren. Alleen de rijke teams kunnen zich dat dan veroorloven. Dat zou juist tegen het gedachtegoed van de cost cap ingaan.

Red Bull accepteert straf: maar welke?

Er moet dus nog een straf komen. Dat zal vermindering worden van het aantal uren in de windtunnel. Die straf circuleerde al een tijdje. Daarmee raak je Red Bull behoorlijk voor volgend jaar, is de gedachte. Red Bull is net kampioen geworden bij de constructeurs, en mag dus volgend jaar maar 70% van de ‘standaardtijd’ in de windtunnel gebruiken. Daar gaat dus nog wat van af. Sommige bronnen spraken van een vermindering van 25%, maar het zal een aanzienlijk kleiner percentage zijn.

Vandaag wordt een spannende dag, want alle details worden vrijgegeven. De overtredingen betreffen te veel uitgaven aan catering, ziekteverzuim en vooral een fictieve belastingteruggave die Red Bull niet eens had hoeven vermelden in de boeken. Haal je die belastingteruggave eraf, kom je uit op een half miljoen, aldus Erik van Haaren van De Telegraaf. Een half miljoen voor zo’n bedrijf valt met gemak onder een ‘minor breach’. Het gaat in elk geval nog vuurwerk worden bij de persconferenties.

