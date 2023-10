Slaag voor je petrolhead examen met deze Alfa Spider op Marktplaats

Ervaar de geneugten een klassieke Alfa Romeo en de muziek van Simon & Garfunkel met dit buitenkansje op Marktplaats.

Alfa Romeo heeft vele legendarische, snelle, extreem fraaie en bloedverziekend begerenswaardige modellen gemaakt. Maar een van de bekendste en tevens meest bereikbare is natuurlijk de Alfa Romeo Spider. De Spider was in 1966 de opvolger van de Giulia Spider, die wellicht nóg mooier was maar inmiddels ook veel onbereikbaarder. Alle Giulia Spiders zijn inmiddels in handen van mannen van een zekere leeftijd, zoals je hieronder kan zien.

De opvolger, die dus gewoon Spider heet, is de open evenknie van de 105/115 serie coupé’s. Je kent ze wel, de brievenbus, de GTA, de GT junior, de GTV…Alfa verkocht het model lange tijd met meerdere verschillende namen. Oude wijn nieuwe zak, maar wel zeer lekkere oude wijn. Dus dan maakt het niet uit.

De Spider hield het zelfs nog veel langer uit dan die coupé’s. Het model werd een legende in de film The Graduate en bleef bijna drie decennia(!) op de markt. Uiteraard af en toe voorzien van (visuele) updates, maar in basis gewoon nog dezelfde auto. Pas toen de Mazda MX-5 er al wat jaren was en objectief gezien beter in alle opzichten, viel voor deze generatie Alfa Spider het doek in 1994. De opvolger was de ‘916’. Ook een fraaie auto, maar helaas wel met voorwielaandrijving.

De ‘Serie III’ die we vonden op Marktplaats, heeft geen geadverteerd bouwjaar. Maar de Serie III werd geleverd van bouwjaar 82-83 tot bouwjaar 89-90. Onder de kap huist een 2.0. De unit heeft dubbele bovenliggende nokkenassen, maar twee kleppen per cilinder. Een van de belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Serie II, was dat deze motor nu niet meer SPICA-injectie heeft zoals een Ferrari Dino en Alfa Montreal, maar conventionelere destijds hypermoderne Bosch benzine-injectie. Iets minder ‘karakter’ wellicht. Maar goed, ook iets minder vloeken omdat dat ding het weer niet doet, terwijl je in een hotel hebt afgesproken met Mrs. Robinson.

Verder is de informatie een beetje summier. Wel heeft hij/zij/het een kek kleurtje en zijn er, ook niet onbelangrijk, extreem veel foto’s van de dorpels en vloer. Jaja, deze verkoopster kent de stereotypes. KOOP DAN voor 13.500 Euro?