Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2017

Loopt Hamilton in op Vettel of weet 'Der kleine Finger' zijn voorsprong uit te breiden? Lees het volledige verslag hier!

De Grand Prix van Canada is traditioneel een van de leukere races op de kalender. De baan is snel mede door de vele lange rechte stukken en in tegenstelling tot de straatrace van twee weken geleden zijn er veel mogelijkheden om in te halen. De baan staat bekend om de wisselende weersomstandigheden. Bij aanvang is er geen regen, maar de windstoten schijnen enorm te zijn. Favoriet voor de overwinning? Lewis Hamilton, na zijn enorme snelle ronde gisteren lijkt de Brit de beste papieren te hebben. Echter, de race-pace van de Ferrari’s is indrukwekkend. Het lijkt erop dat Red Bull met Max Verstappen startend van P5 al op de top zit van wat de RB13 kan. Maar kloppen die aannames wel? In de Formule 1 weet je het immers nooit. Zoals Murray Walker zei: “In Formula 1 anything can happen, and it usually does“. Goede man.

Start:

Max Verstappen heeft een wereldstart!!! Meteen in de eerste twee bochten pakt Max de tweede plaats. Bijna direct daarna komt er een safety car op de baan. Felipe Massa en Carlos Sainz zijn van de baan afgeknald. Carlos Sainz z’n auto raakt in een slip en neemt Felipe Massa mee. Een bijzonder incident. Grosjean gaat direct naar binnen om zijn vleugel te repareren, om als 17e aan te sluiten bij de rest van het veld. Alleen de start van deze race is al spannender dan de hele race van twee weken geleden.

Mocht je benieuwd zijn hoe snel de Mercedes-AMG GTS van Bernd Maylander is op het circuit: ongeveer 2 minuten en 2 seconden. Niet verkeerd. De auto’s draaien nog rondjes achter de Safety Car. In ronde 3 gaat de AMG-GT naar binnen. Bij de herstart zet Verstappen direct zijn spreekwoordelijke tanden in de spreekwoordelijke versnellingsbak van Hamilton en zet druk. Verstappen heeft overduidelijk haast.

In de 6e ronde gaat Vettel naar binnen om zijn beschadigde voorvleugel te laten vervangen. De vleugel die er af ging door een aanraking met Max Verstappen. De Duitser valt hierdoor terug naar de 18e plaats. Hij rijdt aanzienlijk sneller dan de rest en inhalen is mogelijk, dus helemaal afschrijven kunnen we de Duitser nog niet. Maar dan kunnen we helaas, helaas, Verstappen wel afschrijven. Wegens een probleem aan de (waarschijnlijk) MGU valt de Nederlander uit. De virtual safetycar wordt ingezet in ronde 11.

In ronde 15 wordt de race weer voortgezet. Hülkenberg pakt Stoffel Vandoorne, maar wie zien wij daar op P9? Inderdaad: Lance Stroll die zijn thuisrace rijdt. Zou de Canadees er toch wat van kunnen? De strijd om P10 (met Hülkenberg en Kvyat) is spannender dan de ‘strijd’ vooraan. Hamilton leidt royaal met zijn teamgenoot Bottas op gepaste afstand.

Ronde 19: Ricciardo komt binnen voor een setje nieuwe banden, net nadat Raikkonen ook is geweest. Dankzij de omstandigheden met de pitsstops staat Ocon op de tweede plaats, nadat Bottas de pits in gaat in ronde 24. Nu Max eruit ligt, kijken we even naar teamgenoot Ricciardo. Daniel is namelijk de enige coureur in het veld die rijdt op de Soft banden. De top 3 rijdt op Ultrasofts (de meest zachte banden) terwijl de rest van de top 10 op Super Softs staat. Zal Ricciardo voor de Long Run gaan?

In ronde 27 verschalkt Nico Hülkenberg Lange Stroll, waardoor de jonge miljonairszoon weer net buiten de punten staat. Bummer. Is er nog strijd op de baan? Jazeker, Hülkenberg lijkt de snelheid gevonden te hebben in zijn Renault en staat nu op P9. Op hetzelfde moment gaat Vettel voorbij aan Fernando Alonso, die duidelijk niet de tijd van zijn leven heeft. Hij klaagt over van alles: de motor heeft te weinig vermogen, hij krijgt niet de goede informatie van het team en het scherm op de pinautomaat is te klein om zijn saldo te tonen. Kijk uit Fernando, dit is de Japanse goden verzoeken voor een falende Honda motor.

Tijdens ronde 31 begint Bottas dan echt aan te dringen bij Ocon. De Force India Coureur moet zo nog naar binnen, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat Esteban koste wat het kost zijn plaats gaat verdedigen. Althans, dat zou je zeggen, maar Ocon biedt dapper weerstand. Ook zijn teamgenoot doet uitstekende zaken, want Perez zit vlak achter Daniel Ricciardo. Iedereen is nu in de pitstops geweest, op Alonso na. Benieuwd welke tactiek ze bij McLaren gaan voeren, want Alonso rijdt meer dan een anderhalve seconde langzamer dan de coureurs om hem heen.

Ronde 37: Hamilton leidt nog steeds glorieus, 10 seconden voor Bottas, die Ricciardo ook op eenzelfde afstand houdt. Daarachter is het spannender. Raikkonen zit redelijk (2 seconden) achter Perez, maar heeft tegelijkertijd Esteban Ocon in zijn kont hangen. Het lijkt spannender te gaan worden, want achter Ocon komt Vettel met rasse schreden dichterbij. De Duitser is op de Mercedessen na, de snelste op de baan.

Raikkonen gaat de pits in een voor een setje Ultrasofts, bijzonder. Waarschijnlijk willen ze hem in ‘schone lucht’ laten rijden, maar nog 26 rondjes op Ultrasofts vereist voorzichtigheid. Het lijkt goed uit te pakken want Raikkonen loopt hard in op Vettel, die op oudere banden staat.

We kennen de tijden nog dat McLaren en Williams met elkaar in gevecht waren. Dat is in ronde 48 ook het geval, alleen niet hoe beide teams het aanvankelijk zouden wensen. Stroll verschalkt Alonso en lijkt nu toch echt een plaats in de punten te gaan halen (P10). Naar verluidt krijgt hij van zijn vader dan een ijshockeyclub, dierentuin of vliegveld (maar dat kan ook verzonnen zijn). Tegelijkertijd heeft Ricciardo het bijzonder lastig met zijn banden, die op de grens van grip en slip ligt. Via de boordradio wordt de Australiër ingelicht dat de Force India’s daar nog meer last van (gaan) krijgen. Voor de goede orde: Perez zit 1 seconde achter Ricciardo en Ocon zit 3 tienden achter Perez. De Force India’s doen het het hele seizoen al erg goed. Op Monaco na scoort het team met de roze auto’s telkens een dubbele puntenfinish.

Force India blijkt bijzonder sportief. Ocon is sneller dan Perez en denkt Ricciardo in te kunnen halen. In plaats van teamorders laten ze het aan Perez over. Goede zaak. Wat voor Force India voorlopig een goede zaak is: de Ferrari’s zitten 10 seconden achter Ocon. Maar de scharlaken rode bolides rijden veel snellere rondetijden. Raikkonen rijdt 1:15.4, terwijl Vettel 1:15.2 rijdt. De rest van de top 5 rijdt in de hoge 1:16’s. Dat is anderhalve seconde per ronde sneller.

Ronde 55 zal niet de geschiedenis in gaan als de beste ronde voor Kvyat. Hij gaat de pits in, maar werkelijk alles gaat fout. De goede banden staan niet klaar en dankzij het lange wachten slaat de motor af. Kvyat kan zijn weg vervolgen, maar sluit aan als 17e (en laatste) van het veld. Drie ronden later valt de Rus uit in de pits. Hoeft hij in elk geval niet te lopen.

Het Haags Kwartiertje is aangebroken! Gaat er nog wat gebeuren? Met nog tien ronden te gaan lijkt de winst naar Hamilton te gaan. Ondanks dat de Brit ruimschoots leidt, verhoogt hij het tempo aanzienlijk. In ronde 61 lijkt Raikkonen een beetje te slapen, want hij verremt zich voor de laatste chicane. Vettel steekt hem kinderlijk eenvoudig voorbij.

De opmerking over dat slapen blijkt niet terecht, want de rondetijden laten zien dat Raikkonen per ronde 4 seconden langzamer is. De Fin heeft een probleem met de auto. Pech voor Raikkonen, maar zijn teamgenoot gaat het beter af. Hij zit nu recht achter de Force India’s. Vettel heeft het hele veld al ingehaald, maar nu komt het echte werk. Hij heeft 5 ronden om er voorbij te komen.

5 spannende ronden terwijl Ocon enorm aandrukt bij Perez. Vettel zit nog altijd vlak achter Ocon. Ja! In ronde 66 lijkt Ocon dan eindelijk Perez in te kunnen halen. Maar Perez pareert kundig. Tegelijkertijd zit Vettel op de loer en steekt hem gewaagd voorbij aan Ocon, die te laat remt. Ocon valt meteen een paar seconden terug, maar mag bedankt worden voor een interessante race.

Dan in ronde 69 gaat het dan toch fout voor McLaren, Alonso valt wederom uit vanwege een kapotte Honda-motor. Goh. Ze zijn in elk geval heel stabiel qua prestaties, daar in Japan. Toch nog wat actie! Wéér die Vettel. Hij flikt het ‘m nogmaals en pakt in de voorlaatste ronde de vierde plaats af van Sergio Perez, terwijl Lewis Hamilton de winst pakt, Bottas P2 en Daniel Ricciardo (weer) derde wordt.

Zoals gezegd: de Grand Prix van Canada is vaak wederom een enerverende race. Jammer dat Verstappen uitviel na zo’n briljante start, maar voor de F1-liefhebber was de race in Montreal weer ouderwets genieten!

De volledige uitslag:

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Daniel Ricciardo

4. Sebastian Vettel

5. Sergio Perez

6. Esteban Ocon

7. Kimi Raikkonen

8. Nico Hülkenberg

9. Lance Stroll (!)

10. Romain Grosjean.

11. Joylon Palmer

12. Kevin Magnussen

13. Marcus Ericcson

14. Stoffel Vandoorne

15. Pascal Wehrlein

16. Fernando Alonso

DNF:

Felipe Massa (Crash)

Carlos Sainz (Crash)

Max Verstappen (Hybride-systeem)

Daniel Kvyat (Transmissie?)

Fernando Alonso (Motor)

*Update*: We hebben het commentaar van Max: