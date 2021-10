Red Bull Racing werkbij deelt zijn pijn op social media

Elk weekend Max die strijdt voor een zege, ons maakt het blij. Maar is het ook goed nieuws voor een Red Bull Racing werkbij?

Liberty Media had het meteen al aangekondigd toen het de rechten van de F1 kocht. De Amerikanen wilden graag dat er meer races kwamen in het jaar. Meer races betekent immers meer exposure om de aandacht van fans te pakken, meer TV vulling die verkocht kan worden aan mediaconglomeraten én meer geld in de tas van extra race organisatoren. Het is dus een logische move. Per slot van rekening organiseert NASCAR ook ongeveer 237 races per jaar.

De F1 is echter naast een enorm vooruitstrevende wereld ook ontzettend traditioneel. Onder Bernie was twintig races wel het maximum. De oude Bern was meer van de exclusiviteit in plaats voor kwantiteit boven kwaliteit. Alleen de meest smetteloze locaties, liefst gebouwd door Hermann Tilke in landen met regimes die niet kijken op 30 miljoen meer of minder om een race te organiseren, werden uitgenodigd op zijn feestje.

Liberty Media daarentegen laat zelfs een oude tent als Zandvoort toe *duikt weg*. Zodoende kwamen er eerst stiekem 21 races. Dit jaar worden er, mits alles goed gaat, 22 races verreden. En voor volgend jaar staan er 23 races gepland. Dat is onder andere mogelijk door de enkele seizoenen geleden ingevoerde Triple Headers. Dat wil zeggen drie weekends op rij waarin een Grand Prix verreden wordt.

Nadeel van deze Triple Headers is de heftige belasting die ze vormen voor teamleden. De diva’s die achter het stuur kruipen moeten natuurlijk ook de hele wereld overvliegen. Doch zij doen dat veelal in privéjets richting chique hotels. Donderdag staan ze dan de pers te woord en de andere dagen doen ze wat sponsorverplichtingen en draaien ze een paar rondjes. De werkbijen die Max en co wereldkampioen proberen te maken daarentegen, moeten de hele week keihard beulen. Hoe hard precies, dat heeft een werkbij van Red Bull Racing nu opgetekend op social media.

A fun little thread for the “ItS wHaT tHeYrE PaId FoR” crew who thinks it’s just one big constant party.



Let me run you through a typical schedule/timeline at an event https://t.co/dhys2PXMqu — Engine 11 Position 5 (@EngineMode11) October 1, 2021

De Senior Systems Engineer schetst ons luie kijkers even zijn week voor tijdens de Triple Headers.

Maandag

Vliegen, getrut met huurauto’s, laat aankomen in het hotel. Met mazzel nog even wat bikken, anders naar bed met vliegtuigvoer in je maag.

Dinsdag

Om 07:00 uur het hotel uit richting circuit om alles op te bouwen. Catering is nog niet geregeld op het circuit, dus qua eten moet je hopen dat de eigenaar van het circuit wat geregeld heeft. Twaalf uur werken, rond negen uur ’s avonds terug in het hotel.

Woensdag

Herhaling van dinsdag met als enige voordeel dat de catering nu wel aanwezig is voor een hapje en een drankje.

Donderdag

De dag om de auto’s op te bouwen. Als alles goed gaat, is de werkdag na twaalf uur voorbij. Als problemen zich voordoen kan het zomaar meer dan veertien uur worden.

Vrijdag en Zaterdag

De coureurs gaan het circuit op. Dagen duren als het goed gaat zo’n twaalf uur. Tenzij een van de coureurs crasht. Dan wordt het weer nachtwerk.

Zondag

Bij een goed resultaat even ruimte voor vrolijkheid. Maar dan al snel weer over op de orde van de dag. De garageboxen en alles wat dinsdag en woensdag is opgebouwd, moet nu binnen vier uur weer afgebouwd zijn om verscheept te worden naar het volgende evenement.

Maandag

Naar huis vliegen voor een paar dagen welverdiende rust . Direct verder vliegen naar de volgende locatie, om daar het hele proces nog een keer te herhalen. En dat dan daarna nog een keer, in geval van een Triple Header.

Jaja, het leven van een normale werkbij gaat dus ook in de F1 niet altijd over rozen. Heb jij medelijden, of werk je zelf nog veel harder? Laat het weten, in de comments!