De Renault Mégane RS lekt wederom!

Pwoah. Het Franse vijfdeurs kanon in vol ornaat op je scherm.

Er komt een nieuwe contender aan in het zwaarbevochten segment der hete FWD’s. De nieuwe Mégane RS wordt dan ook volgepropt met technieken die voor een nog betere wegligging en hogere bochtensnelheden zorgen. Zo is de Fransoos uitgerust met vierwielbesturing (4Control) en kun je ‘m met twee verschillende chassis bestellen, te weten Sport en Cup.

Sport is de variant die meer geschikt is voor dagelijks gebruik en Cup is uiteraard bedoeld voor wie regelmatig een trackday meepakt. Comfort staat bij het tweede type dus op een iets lager pitje. Ook is bekend dat de nieuwe RS zowel met handbak als automaat wordt geleverd.

Geruchten gaan dat de RS een fijne 300 pk krijgt. Ongetwijfeld voldoende om een paar voorbandjes in recordtempo op te roken dus. De nieuweling wordt later dit jaar op de IAA in Frankfurt onthuld, bijgaande patenttekeningen geven alvast aan hoe ‘ie eruit komt te zien.