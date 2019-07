Relax en koel af met 7.720 pk en 32 cilinders

Kost een hoop, maar dan heb je ook wat.

Het is iets dat we de laatste tijd veel vaker horen: “Goh, wat is het warm”, “Het is écht heet” en natuurlijk de klassieker: “Ik zweet peentjes, man!”. Dames en heren, u zult begrijpen: men vind de huidige temperatuur wat aan de hoge kant.

Persoonlijk wilde ik het oplossen door zo weinig mogelijk te doen, maar daar was nieuwbakken hoofdredacteur @michaelras het niet mee eens. Op dit moment zijn er geen grote autoshows met een hele hoeveelheid nieuws, maar er is was wel een andere prestigieuze beurs: de Monaco Yacht Show 2019. In principe is dit de beurs die de Miljonairsfair wilde zijn. Op die show kwamen veel mensen die miljonair wilden worden of het net waren.

De Monaco Yacht Show is een relatief kleine beurs waarbij de rijken der wereld even erop uitgaan om te shoppen. Een van de gaafste boten tijdens de show kwam van Alia Yachts. Ze noemen hem de ‘Samurai’, ondanks dat deze boot niets van doen heeft met de legendarische doch compacte Japanse terreinwagen. Nee, de Alia Samurai is voornamelijk heel erg groot. In drie jaar tijd hebben ze op de werf het idee van concept naar varend schip weten te realiseren. Zoals zoveel boten in deze klasse is deze schuit ontworpen door niet één, maar twee ontwerpbureaus: eentje voor het exterieur (Omega Architects) en eentje voor het interieur (Redman Whiteley Dixon).

Het vaartuig is immens: de lengte over alles (totale lengte in boot-jargon) bedraagt 60 meter. De breedte is 10,20 meter, terwijl de diepgang 3 meter is. Met dit schip op de Oostvaarders Plassen dobberen wordt een beetje lastig. Het lijstje met motorspecificaties is indrukwekkend. De Alia Samurai heeft namelijk een 16 cilinder motor van 69 liter groot. bij 2.050 toeren levert deze zestiencilinder maar liefst 3.860 pk. Aangezien de Samurai twee van deze motoren heeft, is het totaalvermogen 7.720 pk! De motor is gekoppeld aan een transmissie van ZF. Grote kans dat het niet de achttraps automaat uit de BMW 530d is. Het verbruik is overigens een beetje excessief, namelijk 742,6 liter diesel per uur.

Ondanks de bizarre afmetingen is er niet eens zo gek veel plaats: 12 personen kunnen er mee. Dat haalt een beetje Pikmeercruiser ook wel. Het is zijn zeer luxe ingerichte suites, dus met meerdere kamers. Zoals het een duur jacht betaamt, kan er ook meer personeel mee (14) dan gasten. De boot moet toch schoon gehouden worden. De prijs is vooralsnog onbekend, maar reken op meer dan een miljoen per meter voor dit soort drijvende dorpen.