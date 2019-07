ABT geeft de Golf GTI TCR wat hij nodig geeft

En dat is een pak slaag op zijn billen.

Wanneer ABT Sportsline aan Audi’s of Volkswagens gaat sleutelen dan betekent dit pret. Dolle pret. Dat is niet anders met deze Volkswagen Golf GTI TCR. Even een kleine opfrisser. De TCR vult het gat tussen de GTI Performance en de Golf R. De krachtigste voorwielaangedreven GTI levert standaard 290 pk en 370 Nm koppel. Daarnaast komt de TCR met een DSG, een sperdifferentieel en een titanium Akrapovi─Ź uitlaatsysteem. Begin dit jaar maakte Volkswagen bekend dat er 75 stuks van de TCR naar Nederland zouden komen.

Een vermogen en prestatiecijfers waar je echt wel mee uit de voeten kunt. Toch dacht ABT dat het wel beter kon. De tuner lepelt het vermogen naar 340 pk en 430 Nm koppel. Maak maar alvast goede afspraken met de lokale bandenboer, want de voorwielen zullen het soms lastig krijgen grip te vinden. ABT wist 0,2 seconden van de standaard acceleratietijd te snoepen. De GTI TCR van ABT doet 0-100 km/u in 5,4 tellen. De topsnelheid ligt op 264 km/u.

Verder monteert de tuner ABT-veren en een ABT in hoogte verstelbare ophangingsset. Kers op de taart de zijn anti-roll bars en de 20-inch velgen. Het resultaat is een ‘Golfje’ om je vingers bij af te likken.