Koop deze Audi ‘RS3’ met zes cilinders en 800 pk

Met deze neppe RS3 met zescilinder heb je helemaal geen echte RS3 meer nodig.

Het maximale aantal cilinders dat je tegenwoordig in een C-segment hatchback kunt krijgen is vijf. Daarvoor moet je bij Audi zijn en iets specifieker, bij de nieuwe RS3. Dat is tevens de enige optie. Alle andere C-segment hatchbacks moeten het met vier cilinders doen, of minder.

Een jaar of vijftien geleden stonden de zaken er nog heel anders voor. Toen waren er diverse auto’s in dit segment met vijf- of zelfs zescilinders. En daarvoor hoefde je niet eens bij een hardcore hot hatch te zijn. De Audi A3 3.2 was een beschaafde auto, die wél gewoon een 250 pk sterke V6 onder de motorkap had liggen. Je zou kunnen zeggen: een sleeper.

Je kunt er ook een échte wolf in schaapskleren van maken als je de V6 een vermogensboost geeft en tegelijkertijd het uiterlijk intact houdt. Het eerste heeft de eigenaar van deze Audi A3 gedaan, het tweede niet. Daardoor is het een wolf in wolfskleren geworden. Ook leuk natuurlijk.

Op het eerste gezicht lijkt het om een Audi RS3 te gaan. We zien namelijk zo’n beetje alle uiterlijke kenmerken van een RS3. De auto staat echter op kenteken als een ‘gewone’ A3. Je zou het dus een wannabe RS3 kunnen noemen, maar daarmee doe je deze auto toch ernstig te kort. Want zeg nou zelf: een A3 met een 800 pk sterke V6 kun je lastig als wannabe bestempelen.

Dit heeft er alles mee te maken dat het VR6-blok net zo min standaard is gelaten als het uiterlijk. Er is een Garrett-turbo op geschroefd en er is nog een hele reeks andere aanpassingen gedaan. Het resultaat is dat deze Audi A3 nu een tamelijk idiote 800 pk zou moeten leveren.

De onderhuidse aanpassingen blijven niet beperkt tot de motor: ook de versnellingsbak is aangepast. De originele 6-traps automaat is in zijn geheel vervangen voor de 7-traps automaat die ook in de RS3 te vinden is. Om de transformatie compleet te maken is deze A3 voorzien van een titanium uitlaatsysteem en keramische remmen voor.

Het is dus duidelijk dat kosten nog moeite zijn gespaard om van deze Audi A3 iets unieks te maken. En het mooie is: daarvoor was niet eens een engine swap nodig. Geïnteresseerden in een zescilinder RS3 kunnen terecht op Marktplaats, waar deze auto momenteel wordt aangeboden voor €31.000.

Met dank aan Nate voor de tip!