Ford Puma wordt het volgende ST-model

Helaas is het niet deze Puma ST160.

Het is alsof we enorm veel moeite hebben met de auto’s die de laatste tijd worden geïntroduceerd. Zo ook de nieuwe Ford Puma. Wie ziet er nu te wachten op zo’n auto? Nou, heel erg veel mensen. Natuurlijk, de crossover hoeft niet je eerste keuze te zijn, maar deze auto moeten we zeker een kans geven.

Ford heeft namelijk een naam hoog te houden als het gaat om fijn sturende auto’s. De originele Puma was zelfs briljant op dat vlak. Dus wat dat betreft hebben we hoge verwachtingen van de Puma die aanstaande is. Als de baas of vriendin per se een kekke crossover wenst, dan het liefst deze. Althans, dat hopen wij dan.

Dan wel het liefst de Puma ST, die Ford tussen neus en lippen door bevestigt heeft. In een interview met AutoCar laat ontwikkelingschef Hau Thai-Tang ‘per ongeluk’ los dat een Puma ST onderweg is. Thai-Tang geeft aan dat de Puma ST een logische stap is na de Fiesta ST en Focus ST in Europa. Qua aandrijflijn zal de Puma ST techniek delen met de Ford die er onderhuids het meeste op lijkt, de nieuwe Fiesta ST. Dat betekent een 1.5 driecilinder EcoBoost turbo met 200 pk. Qua uiterlijk moet je denken aan de ST-Line (plus een beetje meer), maar onderhuids zijn de verschillen veel groter.

Thai-Tang bevestigt dat de Ford Performance afdeling heel erg belangrijk is voor Ford, maar dat er niet van elk model een ST zal verschijnen. Niet alleen qua verkoopaantallen, maar ook of er een goede technische basis is om een ST-Model te maken. Op dit moment zijn er ST-varianten van de Fiesta, Focus, Edge en Explorer. Ook wordt een Focus RS ‘niet ontkend’, alhoewel deze pas (zoals altijd) ná de facelift zal verschijnen.