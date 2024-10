Renault Emblème combineert waterstof met een accupakket

Een verrassing van Renault in de aanloop naar Parijs: dit is de Emblème!

De Autosalon van Parijs staat weer voor de deur en Renault pakt – als een van de weinigen – groot uit. We krijgen de nieuwe Renault 4 te zien, de Renault 17 restomod en nu komen ze ook opeens vanuit het niets met de Emblème.

De Renault Emblème is interessant, want zien hier een hele nieuwe designtaal. Daarom is de auto misschien niet direct herkenbaar als Renault, maar het ziet er allemaal wel appetijtelijk uit. Voor de afwisseling zijn het niet scherpe vouwen die domineren, maar “sensuele rondingen”, zoals Renault het zelf omschrijft.

De Renault Emblème is een hybride, maar niet op de manier dat je denkt. Deze auto is een combinatie van een batterij-elektrische auto en een waterstofauto. De Emblème heeft een 40 kWh accupakket én een brandstofcel aan boord.

Volgens Renault moet je hiermee een afstand van 1.000 km net zo snel af kunnen leggen als een auto met verbrandingsmotor. Het idee is dat je dan niet hoeft te snelladen, maar in plaats daarvan twee keer een snelle stop maakt bij een waterstofstation voor 350 km extra range. Dan moeten die wel toevallig op de route liggen…

Volgens Renault is de Emblème een shooting brake, al lijkt het met de zwarte wielkastranden en flinke bodemspeling verdacht veel op een cross-over. Met een lengte van 4,8 meter is de Emblème net zo lang als een Laguna Estate. Over het segment doen ze een beetje vaag, want deze auto “symboliseert de ambitie om te blijven innoveren in het C-segment en hoger”.

Wat gaan we terugzien van deze Emblème? De techniek klinkt nog verre van productierijp, dus het is duidelijk dat deze auto niet volgend jaar bij de dealer om de hoek staat. Wel zijn we heel benieuwd of we deze designtaal terug gaan zien in de toekomst. Wellicht wil Renault even peilen of dit design in de smaak valt. Wat ons betreft zit Renault hiermee op het juiste spoor.