Polestar Concept BST: zo lusten we elektrisch wel

Deze Polestar is gewoon een hele dikke bak.

Langzaam maar zeker beginnen er nu toch EV’s te komen voor de liefhebbers. Vorige week werd bijvoorbeeld de MG Cyberster op de Nederlandse markt geïntroduceerd en bij Maserati kun je terecht voor de GranTurismo Folgore. Intussen heeft Polestar ook nog wat in petto.

Polestar had al de 6 Concept onthuld en op Goodwood was daar de Concept BST. Van die auto konden we destijds alleen renders delen, maar nu hebben we alsnog live plaatjes. Polestar heeft de Concept BST namelijk meegenomen naar de Zoute Grand Prix in Knokke.

De Concept BST is een extra ruige versie van de Polestar 6, met bredere wielkasten, een prominente splitter en een enorme spoiler. Een livery en tire writings maken de racy look compleet. Waar Polestars soms nét iets te clean zijn, heeft deze auto daar geen last van. De naam BST is trouwens geen ingewikkelde afkorting, maar staat gewoon voor ‘Beast’.

Hoewel het een showauto betreft heeft de Concept BST wel een interieur wat aardig productierijp oogt. Nu is dat tegenwoordig niet heel moeilijk: je plakt een tablet op dashboard en je bent al een heel eind. Om de sportiviteit nog eens extra te benadrukken heeft Polestar een paar leren handschoenen in de auto gelegd.

Het slechte nieuws is dat er geen productieplannen zijn voor de Concept BST in deze vorm. Het goede nieuws is dat de Polestar 6 zónder spoiler wel in productie gaat. Deze auto heeft alleen geen prioriteit, want dit duurt nog tot 2026.