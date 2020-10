Renault is faliekant tegen plan van Red Bull Racing - Autoblog.nl

Misschien zijn Renault en Red Bull tot elkaar veroordeeld. Maar voor nu staan ze weer eens recht tegenover elkaar. Renault is namelijk faliekant tegen Red Bulls nieuwste plan.

Je zal het wellicht wel meegekregen hebben: Honda gaat de Formule 1 na volgend seizoen andermaal verlaten. Op zich niks nieuws, onder wisselende omstandigheden trok Honda zich ook al in de jaren ’60, begin jaren ’90 en aan het eind van de naughties van dit millennium terug uit de koningsklasse. De geschiedenis herhaalt zich dus.

Bij Red Bull hopen ze dan vooral dat de geschiedenis van 2008 zich herhaalt. Honda vertrok toen met de staart tussen de benen uit de F1. Het liep dat jaar voor geen meter en de economische crisaaaas was een mooi excuus om ‘m te peren. Als symbool voor de ellende, stond de sponsorloze ‘earth dream’ auto van Jenson Button af te fikken na de finish in Brazilië. Een jaar later was Button terug in Brazilië. Maar dit keer als de kersverse wereldkampioen, in de auto die Honda al voor dat jaar ontwikkeld had maar nu de naam Brawn GP droeg.

Maar als Red Bull dit scenario wil laten herleven, heeft het wel een goede motor nodig. Een Mercedes-blokje zoals Brawn destijds kreeg, is geen optie. Toto en de zijnen hebben die deur ferm dichtgegooid. Ferrari en Renault zijn ook geen ideale opties voor de rode stier. En dus blijft over op de proppen komen met een eigen krachtbron.

Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Daarom heeft Red Bull een plannetje bedacht. Als de ontwikkeling van de motorunits nou even stopgezet wordt, hebben zij wat meer tijd om een eigen motorproject realistisch en competitief te maken. De andere teams moeten daar dan maar mee in stemmen, voor het belang van de sport. Een kampioenschap met slechts drie motorleveranciers is immers knaak. En daarbij: als men niet instemt dreigt Red Bull met een vertrek uit de sport.

Toch werd al snel duidelijk dat Ferrari, om begrijpelijke redenen, fel tegen dit voorstel is. De Italiaanse krachtbron is momenteel de zwakste in het veld en Ferrari ziet er niks in deze situatie langer dan strikt noodzakelijk te laten bestaan. De motor een tijdje niet doorontwikkelen past niet in dat plan en zou volgens Ferrari daarbij ook indruisen tegen de geest van de sport. Tot zover geen verrassingen.

Opvallend is echter wel dat ook Renault bij monde van Cyril Abiteboul zich uitgesproken heeft tegen Red Bulls plan. Waarom is dat opvallend? Wel, Renault was nog niet heel lang geleden voorstander van verdere kostenbesparingen in de F1, eventueel ook door middel van een engine freeze. Abiteboul legt de redenatie achter zijn geflipflop uit bij Motorsport:

If you had asked me six months ago, we would have pushed hard for an even lower cap budget, to try to contain the costs of the chassis, but also to reduce those related to the engine by accepting a freeze. But Red Bull Racing and Honda were against it and we accepted it. So we continued on a different path. Since then, we have been very busy working on the 2022 engine platform and, if you ask me today what I think about freezing the engines, my position is clearly different from the one I had six months ago. I am against freezing the engines. We have no intention to stop what could be a very important platform for us. We do not accept it. Cyril Abiteboul, drinkt nooit Red Bull, maar als hij het wel doet, dan met tegenzin

Red Bull zit dus een beetje in de knel nu, zo lijkt het. Voorzie jij dan toch een vertrek van Max’ team uit de sport, of komt het uiteindelijk allemaal weer goed? Laat het weten, in de comments!