Peuchère! Haalt Red Bull Cyril Abiteboul binnen?

In een verrassende move zou Cyril Abiteboul het team van Red Bull Racing gaan versterken.

Als je maar lang genoeg wacht, worden je vijanden vanzelf je vrienden. Of nou ja, soms misschien in ieder geval. Volgens het Japanse Autosport Web, is Cyril Abiteboul namelijk met Red Bull overeengekomen de nieuwe motorendivisie van het team te versterken. Dat zou dan echter wel een gigantische verrassing zijn. Zoals onder andere bleek uit de serie Drive to Survive, stonden Abiteboul en de kopstukken van Red Bull immers vaak op gespannen voet met elkaar toen Cyril nog de honcho bij het F1 team van Renault was.

Frustratie

Dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat Red Bull vond dat de Renaultmotoren het team te vaak in de steek lieten. Niet alleen omdat deze niet zoveel pk hadden als de krachtbronnen van Mercedes, maar ook omdat ze vaak stuk gingen. Renault deed dat natuurlijk ook niet expres, maar je kan je de frustratie bij team en coureurs ergens wel voorstellen. Hoe deze relatie stap voor stap verslechterde, is wel gedocumenteerd.

Ook nadat de onvermijdelijke scheiding volgde, bleven de relaties gespannen. Red Bulls Daniel Ricciardo vertrok uitgerekend naar het team van Renault, tot zichtbare vreugde van Cyril en ergernis van Red Bull. Abiteboul zelf leverde dat behalve een tattoo overigens niet veel goeds op. Na weer een teleurstellend seizoen, moest hij vertrekken bij La Régie. Zijn opvolger Marcin Budkowski is overigens inmiddels getroffen door hetzelfde lot.

Abiteboul in Abu Dhabi al bij Red Bull

Na een jaartje aan de zijlijn, was Abiteboul in Abu Dhabi opvallend genoeg al bij de Grand Prix aanwezig op uitnodiging van Red Bull Racing. Dat voedt natuurlijk de geruchten, hoewel het alsnog een bizarre move lijkt. Abiteboul kan in ieder geval niet de eindbaas van Red Bulls nieuwste project worden, want daarvoor is Ben Hodgkinson (ex-Mercedes) al aangetrokken. Maar hij zou leiding kunnen geven aan de ‘niet technische afdeling’. Het klinkt allemaal ergens bijna als een grap. Maar wie weet, er zijn wel gekkere dingen gebeurd in de sport. Check hieronder een interview waarin Christian Horner zich voorstelt als Cyril Irritable, om oude tijden te herbeleven.