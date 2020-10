Red Bull en Renault openen het flirt seizoen - Autoblog.nl

De voormalig partners en kemphanen Red Bull en Renault beginnen weer voorzichtig elkaar lief te vinden

Formule 1 is om meerdere redenen bijzonder interessant. Gek genoeg is het sportieve gedeelte daar niet echt eentje van. In tegenstelling tot bij voetbal, tennis of schaatsen zitten niet de 20 beste talenten ter wereld in zo’n auto. Ten tweede is de auto bijzonder doorslaggevend. Je moet dus een beetje geluk hebben dat zo’n race goed uitpakt. Zelfs de grootste F1-fan is weleens wakker geworden van het Britse en Duitse volkslied.

Gelukkig speelt er zoveel meer. Wat dat betreft zijn de ‘Drive to Survive’ afleveringen op Netflix verplichte kost voor de liefhebber. De soaps, intriges en politieke speeltjes zijn eigenlijk veel leuker dan de races zelf. Mocht Sylvester Stallone weer een autorace-film gaan maken, moet hij zich daarop focussen en niet op de ‘actie’ op de baan.

Een bijzonder interessant issue is het opstappen van Honda voor 2022. De Japanners houden het voor gezien na het volgende seizoen. Zonde voor Red Bull, want die maken weinig kans op Mercedes-motoren en Ferrari-power moet je op het moment niet willen. Dat betekent dat Red Bull terug moet naar de ex-leverancier, Renault.

Direct na het bekendmaken van het nieuws werd Renault ongeveer als eerst weggewuifd door kenners. Echter, de situatie zoals deze is en de reglementen lijken ervoor te zorgen dat beide kampen geen andere keuze hebben. Alfa-mannetje Christiaan Horner en beroeps-Zilverrug Cyril Abiteboul voelen het ook al aankomen. In de aanloopt naar de GP van de Eifel laten ze het volgende weten aan Autosport:

Geen enkele derde partij gaat onze strategie dwarszitten. Onze strategie is duidelijk. We zijn hier voor ons fabrieksteam. We zijn een fabrieksteam omdat er weinig eer te behalen is als motorenleverancier. Er is gewoon geen solide businesscase van te maken en misschien is het uitstappen van Honda daar een bewijs van.

In ons geval zullen we ons enkel focussen op Alpine. Als we motoren moeten leveren, zullen we dat doen. Ik denk dat een andere oplossing is dat een derde partij het motorenprogramma van Honda overneemt. Ik ben er zeker van dat een idee is dat in de lucht hangt. Iedereen die nu blanco begint, is niet klaar voor 2022. Dat is 100% zeker.

Cyril Abiteboul, wil dankzij mogelijk miljoenen euro’s best schuifelen met Christian Horner als Celine Dion word gedraaid