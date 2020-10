Trump neemt Iraanse olie in beslag, verkoopt het - Autoblog.nl

Donald Trump weet wel hoe je iets met winst verkoopt.

Het zijn spannende dagen voor Donald Trump. De oranje Amerikaanse POTUS heeft dit weekend nog om zieltjes te winnen voor een tweede termijn als leider van de vrije wereld. De verwachting is dat de boude brulboei eigenlijk al verloren heeft. Maar ja, dat was vier jaar geleden ook zo. We weten hoe dat is afgelopen.

Superdeal

Op de valreep heeft The Donald in ieder geval nog even een superdeal gesloten. De Amerikaanse overheid heeft namelijk bekendgemaakt dat het olie uit Iran die eerder dit jaar in beslag genomen werd, verkocht heeft. Met de succesvolle verkoop is volgens Michael Sherwin, acting US attorney voor het District of Columbia, zo’n 40 miljoen Dollar gemoeid:

We estimate that in excess of $40 million will be recouped by the United States related to the sale of petroleum from those four vessels. Michael Sherwin, hoge rechterlijke pief

Dik in de olie

‘Murica confisqueerde de olie in augustus vanaf vier Iraanse schepen die op weg waren naar Venezuela. Onder bezielende en vooral ook protectionistische leiding van The Donald heeft Amerika zich een hardere houding aangemeten tegen zowel Iran als Venezuela. Het laatste land heeft ironisch genoeg een enorme olievoorraad. Echter, het kostelijke nat komt er door mismanagement kennelijk niet efficiënt genoeg uit de grond krijgen. Daarom zijn er regelmatig blackouts in Venezuela. Zodoende wil het land dus toch olie kopen van Iran, die betaald wordt met goud.

Thee in Teheran