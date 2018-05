Deze Porsche 918 is een roze varkentje

Knor!

Een van de meest legendarische raceauto’s ooit is de Porsche 917. Een van de meest legendarische race liveries ooit is de roze ‘Pink Pig’ livery. Beide kwamen samen op de Porsche 917/20 die in 1971 in actie kwam tijdens de 24 uur van Le Mans. Winnen deed de auto niet, want dat deed onze Gijs samen met Red Bull honcho Helmut Marko in de 917 van Martini Racing. Het roze zweintje crashte in het holst van de nacht, met achter het stuur niemand minder dan Reinhold Joest himself. Desalniettemin had Der Trüffeljäger aus Zuffenhausen aka Dicke Berta de harten van het volk al gewonnen. Nou ja, behalve dat van Graaf Gregorio Rossi dan. Deze Martini-baas vond de livery een aanfluiting en verbood Porsche om zijn merknaam erop te plakken.

De geschiedenis is echter heet en zodoende heeft een moderne 918 Spyder nu de oude roze jas van zijn voorvader aangemeten gekregen. Eigenlijk was het natuurlijk beter geweest als Porsche dit zou doen met een 919. Dat ding is toch aan een afscheidstournee bezig, dus waarom niet. Enfin, wat niet is kan nog komen. Voor nu voldoet deze 918 ook wel om wat aandacht te genereren. Het is in ieder geval een waardigere drager van het roze kleed dan de Macan. In welk stukje van dit varkentje zet jij het liefst je tanden?