Renntech E63 AMG is de dikste station voor 53 mille

Hebben! De Renntech E63 AMG is dikste stationwagon van vandaag.

Deze Renntech E63 AMG Estate doet zo ongeveer alles goed. Ja, het is een dikke Duitser en die zijn bij voorbaat niet cool. Maar dat is niet het punt, een dikke Duitser moet blubberdik en moddervet zijn. Je wilt een vriendin als een Alfa Romeo, maar een Foie Gras als een Mercedes AMG.

S212

Natuurlijk is er van de huidige E63 AMG ook een Estate-versie mogelijk, maar ergens is die auto bijna te mooi. Deze oude (S212 voor intimi) heeft nog die ouderwetse, vierkante achterkant en biedt voornamelijk heel erg veel ruimte. Ook is het verrassingseffect net wat groter met zo’n vierkante kist zoals deze E-Klasse.

Geen E63S

En voor een verrassingseffect zul je zorgen met deze Renntech E63 AMG, want deze E63 is niet helemaal standaard. Het eerste wat opvalt: het is een E63, geen E63S. Nu zijn de meeste hardware upgrades tussen een standaard of ‘S’-model niet zo heel erg groot. Sterker nog, als je gaat de auto gaat verbeteren middels tuning, maken die ‘S’-spulletjes toch niet zoveel uit.

Renntech

In dit geval is de E63 getuned door de firma Renntech. Deze naam klinkt heel Duits, maar het bedrijf komt uit de Stuart, Florida. Je weet wel: de Verenigde Staten. Ze verschepen hun tuningsartikelen echter wereldwijd en de kwaliteit staat hoog aangeschreven. Logisch dat er meerdere Renntechs in Europa te vinden zijn. In dit geval zijn de downpipe, uitlaat en ECU aangepakt. Het resultaat is hilarisch: 730 trappelende paarden en 1.000 Nm aan trekkracht. Om de bak een kans te geven, is deze ook aangepast.

4Matic

Op de E63 AMG zonder S was 4Matic niet standaard, maar deze Renntech E63 AMG heeft wel het befaamde vierwielaandrijvingsysteem van Mercedes tot zijn beschikking. Handig, want met 730 pk zul je het nodig hebben. Volgens de verkoper is de auto erg snel: van 100 naar 200 km/u is in 6,6 seconden achter de rug. Op de 20″ wielen en de verlaging is het uiterlijk vrij standaard gehouden.

Groen

Oh wacht, op de kleur nu. Deze Renntech E63 AMG is voorzien van een wrap. In plaats van matzwart of goud is er gekozen voor groen! Het staat de auto uitstekend. Mocht de kleur je bekend voorkomen, de kleur is ‘geïnspireerd’ op de groene lak die je kunt krijgen op de Audi RS4 en RS5. In het interieur is er een belangrijke modificatie uitgevoerd, het infotainmentsysteem heeft een upgrade gekregen en kan nu Android Auto weergeven.

Prijs

Dan de prijs. Die valt eigenlijk wel mee gezien de prestaties, zeldzaamheid, coolheid en hoeveelheid ruimte die deze Renntech E63 AMG biedt. Er moet namelijk precies 52.999 euro voor betaald worden. Veel goedkoper gaat 730 pk niet worden. Check hier de advertentie.