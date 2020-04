Milotec Kodiaq RS is lager en stoerder

De Milotec Kodiaq RS beantwoordt de vragen die je niet gesteld hebt.

De Milotec Kodiaq RS is een dikke sportief sportmodel. Iedere rechtgeaarde petrolhead houdt van sportieve topmodellen. Of het nu gaat om dikke limo’s, snelle sportauto’s of hete hatchbacks. Een topmodel is bijna altijd leuk. Sowieso leuker dan het origineel.

Milotec

Maar wat als je het sportieve topmodel een klein beetje vindt tegenvallen? Dan kun je je altijd nog altijd wenden tot de betere tuners van deze wereld. Nu gaan er dagen voorbij dat we het niet over Milotec hebben, maar daar komt nu verandering in. Dit is namelijk de Milotec Kodiaq RS.

Kodiaq RS

De basis van dit imponerende monster is natuurlijk de reguliere Skoda Kodiaq RS. Dat ís een sportief topmodel, maar niet eentje die bovengemiddeld uitgesproken is. Hij ziet er redelijk dik uit, maar een 240 pk dieselmotor is niet wereldschokkend in een SUV met een kentekengewicht van 1.805 kilogram. De 0-100 km/u acceleratie is in 6,9 seconden achter de rug, op zich best vlot. De aerodynamica verpest het feestje bij 221 km/u. Dat is niet langzaam, maar van een sportief topmodel verwacht je onwillekeurig meer.

Sneller?

Dan vraag je je af: hoeveel sneller is de Milotec Kodiaq RS dan? Waarschijnlijk helemaal niet. Het zijn voorlopig alleen optische upgrades die de tuners uit Wiesbaden in de aanbieding hebben voor de top-SUV van Skoda. Wel ziet de Kodiaq van Milotec er een stukje sneller uit. Zo is er een nieuwe spoilerlip en wat zwarte details voor de grille en luchtinlaten in de bumper.

Eibach

Aan de achterzijde is er meer werk verricht. Zie de diffuser, zwarte handgreep en natuurlijk de kekke achterspoiler. De stance van de Milotec Kodiaq RS is wel een stuk fraaier. Dat komt door een verlaging van 30 mm, dankzij kortere veren van Eibach. Eibach is tevens leverancier van de spacers, die óók 30 mm zijn.

Barracuda

Om de wielkasten mooi te vullen is er gekozen voor Barracuda Tzunamee EVO-velgen van 9″ breed en 20″ in diameter. Rondom zitten er banden onder in de maar 265/35R20. Of het je smaak is, laten we in het midden, maar ze zouden zo van Skoda zelf kunne zien. Nu alleen nog even 60 pk en 100 Nm uit de tweeliter extraheren en de Milotec Kodiaq RS is echt af.