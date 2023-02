Ricciardo aast niet op het zitje naast Max Verstappen

Ricciardo vindt het wel prima om derde viool te spelen. Dat zegt hij in ieder geval.

Het is onvermijdelijk: als coureur ben je vroeg of laat een keer over je houdbaarheidsdatum heen. Bij Daniel Ricciardo lijkt dat moment iets eerder dan verwacht te komen. Hij heeft voorlopig nog niet de pensioenleeftijd bereikt, maar is toch niet meer in topvorm. Niet bij McLaren in ieder geval.

Ricciardo is inmiddels terug bij het oude nest en duikt nu overal op als ambassadeur van Red Bull. Het is duidelijk hij nu een rol heeft als uithangbord. Daarin is hij veel beter dan Max, maar hij blijft natuurlijk coureur. Het moet toch een beetje wrang zijn om nu opeens derde viool te spelen, terwijl hij een paar jaar terug nog gewaagd was aan Verstappen.

Daniel Ricciardo is echter zeer tevreden met zijn huidige rol. Dat zegt hij in ieder geval tegenover de microfoon van Sky Sports. Ricciardo vindt het wel prima dat hij eindelijk een jaartje ‘vrij’ heeft. “Ik zit niet wachten: geef me nou die kans,” aldus de Australiër.

Naar eigen zeggen zit Ricciardo dus niet te azen op het zitje van Perez. Hij lijkt op dit moment vrede te hebben met het feit dat hij slechts reservecoureur is. Zijn focus ligt op “het helpen van het team”, al is dat natuurlijk een heel erg politiek correct antwoord.

Blijkbaar is een tussenjaartje dus prima voor Daniel, maar de vraag is: wil hij volgend jaar weer wél in actie komen? Dat weet hij nog niet. Hij wil naar zijn gevoel luisteren en verwacht voor de zomer de knoop door gehakt te hebben.

Dat Daniel een comeback wil maken is één ding, de vraag is of hij volgend jaar überhaupt nog ergens terecht kan. Er is inmiddels ook weer genoeg nieuw talent. Maar wie weet… Misschien wordt Perez en keer ziek en rijdt Ricciardo als invaller de sterren van de hemel. Het kan allemaal nog.

Bron: Sky Sports