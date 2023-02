Koop een auto en krijg een Ferrari…

Krijg een Ferrari mee voor een ritje, moet dat dus zijn. Je krijgt hem dus niet voor altijd…

Je zou denken dat verkopers van tweedehands auto’s niet echt publiciteitsstunts nodig hebben om hun waar aan de man te brengen. Occasions zijn namelijk lastig te krijgen en daardoor is de vraag vaak hoger dan het aanbod. En dat betekent -naast hoge prijzen- dat de klanten in de rij staan, zou je denken.

Zou je denken inderdaad, want er is in elk geval 1 autobedrijf dat wél een publiciteitsstunt uithaalt om zijn auto’s aan de man te brengen. En dat bedrijfje vind je in het Gelderse Wijchen. Die belooft je een rit in een Ferrari SF90 Stradale als je bij hen een auto koopt.

Koop een auto, krijg een Ferrari

Het bedrijf heeft van alles staan, van een simpele Audi A3 tot aan een Porsche Cayenne Coupé. En dus ook die Ferrari SF90 Stradale. Waar je dus een ritje in mag maken als je een ‘gewone’ auto koopt.

En waarom is dat bijzonder, zul je misschien denken? Nou, ben je vergeten wat er voor geweld uit de motor(en) van die Ferrari komt? Even het geheugen opfrissen dan. Hij heeft een 3,9-liter biturbo V8 met 780 pk. Deze wordt bijgestaan door drie elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 1.000 pk.

En mocht je dat allemaal iets te veel van het goede vinden, je kunt deze auto ook 100% elektrisch rijden. Als compensatie voor de brul van die V8 is dat. Maar als je alle power gebruikt zit je in 2,5 seconden op de 100 en stopt hij pas bij 340 kilometer per uur.

Oh ja, de 0-200 tijd moeten we niet onvermeld laten, daar doet deze ‘Fezza’ slechts 6,7 seconden over. Dat zijn waardes waar je je op een supersport motorfiets niet voor hoeft te schamen.

Liever een andere auto dan een Ferrari?

Mocht je nou van plan zijn om een auto te gaan kopen bij dat bedrijf, maar je hebt geen zin in een ritje in die Ferrari, dan is er goed nieuws voor je. Ze bieden je namelijk ook een ritje aan in een Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce SV. Die heeft, zoals je al uit de typenaam kunt opmaken, 750 pk.

Kortom, als je toch op zoek bent naar een auto, is dit misschien wel leuk om als extraatje te krijgen. En als je na het ritje helemaal verslaafd bent geraakt aan een van deze twee Italiaanse volbloed-supercars, dan kun je ze ook gewoon meteen kopen.

Alleen wel even je spaarvarken stuk slaan dan…