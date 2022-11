Max Verstappen stelt dat Daniel Ricciardo gewoon had moeten blijven

Onze held Max Verstappen is van mening dat Daniel Ricciardo gewoon had moeten blijven bij Red Bull Racing.

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, gaat Daniel Ricciardo volgend jaar weer aan de slag voor Red Bull Racing. Dat wil zeggen, de man uit Perth wordt reserve coureur bij het kampioensteam. Dat is natuurlijk wel heel wat anders dan de periode van 2014 tot en met 2018, toen de honingdas als vaste piloot -zoals onze Zuiderburen dat zo mooi zeggen- van de renstal gold.

Veteraan Vettel

In zijn periode bij Red Bull Racing ging Ricciardo in een tijdsbestek van vijf jaar in feite van de jonge hond die de gearriveerde veteraan versloeg, naar de veteraan die verslagen wordt door de nieuwe jonge hond. In 2014 maakte de honingdas nog naam en faam door iedereen te verrassen en Vettel te verslaan. Nu klinkt dat wat minder spectaculair, dan het toen eigenlijk was.

Vettel was net vier keer wereldkampioen geworden met Red Bull. Ricciardo daarentegen had maar net de voorkeur gekregen boven Jean-Eric Vergne om het zitje van de vertrekkende Webber te vullen. Niemand verwachtte dat de Australiër het de Duitser ook maar lastig kon maken, laat staan dat hij Seb echt kon verslaan. Toch gebeurde precies dat.

Nieuwe jonge hond

Ricciardo won het kwalificatieduel (12-7), haalde meer punten en won drie races, terwijl Vettel dat jaar zonder zege bleef. Dat laatste was ietwat vertekend. Vettel was in Canada eigenlijk sneller op weg, maar door een verkeerde strategie derde werd hij derde en pakte Ricciardo zijn eerste zege.

Vettel vertrok echter naar Ferrari in 2015. En na het klinkende debuutseizoen voor RIC, had hij het in 2015 lastig tegen Daniil Kvyat. Hoewel het ook veel te maken had met pech, scoorde de Rus onder de streep gewoon meer punten dan de Ozzie. En dat met slechts een jaartje Toro Rosso achter de rug. Je zou zeggen dat de man die de man verslaat die net de viervoudig kampioen verslagen heeft een gouden F1 toekomst tegemoet zou gaan. Echter in realiteit werd hij na vier races in 2016 gedumpt voor Verstappen. Enfin, we weten hoe dat allemaal is afgelopen. Max won meteen in Spanje, won daarna ook het hart van Kelly, et cetera.

Trage kentering

Desalniettemin: het spectaculaire debuut van Max bij Red Bull ten spijt was Ricciardo aanvankelijk de betere van de twee. Naarmate de tijd vorderde, begon dat langzaam te kenteren. In 2017 won Max reeds het kwalificatieduel. ‘Op ervaring’ haalde RIC echter (flink) meer podia (10 tegen 4) en meer punten (200 tegen 168).

In de zomer 2018 schreven we vervolgens dat het leek alsof Verstappen de bovenliggende partij aan het worden was. Op dat moment, stonden de twee nog vrijwel gelijk in punten (RIC 96, VER 93). Eindelijk hadden we het een keer bij het juiste eind, want dat bleek uiteindelijk ook echt zo te zijn. Verstappen finishte het jaar met 249 punten, terwijl Ricciardo er 170 verzamelde.

Ricciardo naar Renault

Het was duidelijk: de nog altijd piepjonge Max was nu de nieuwe grote man geworden binnen Red Bull Racing. Ricciardo maakt eigenlijk een op dat moment logisch lijkende keuze. Net als Vettel voor hem had gedaan richting Ferrari, maakte hij de vlucht vooruit richting fabrieksteam Renault. Daar kon hij tenminste het speerpunt worden van de aanval op de andere teams.

En ja, inmiddels zijn we zo gewend dat Renault/Alpine eigenlijk elk jaar vierde of vijfde wordt in het WK, dat we het bijna als een wetmatigheid zien. Maar zeker in die tijd, golden de Fransen als de slapende giganten die elk moment wakker zouden kunnen worden om de gloriedagen van weleer te herbeleven.

Nu testrijder en uithangbord

Uiteraard weten we inmiddels dat dat laatste niet is gebeurd. Desalniettemin wist Ricciardo in zijn periode bij Renault goed aangeschreven teammaten als Hulkenberg en Ocon vaker wel dan niet te verslaan. Het is vooral de overstap geweest naar McLaren die de honingdas de das om heeft gedaan. De Australiër werd nooit vrienden met de onderstuurde oranje bolide. Teamgenoot Norris kon er veel beter mee overweg. Een bijzondere overwinning in Monza was niet voldoende om twee uitermate teleurstellende jaren te verbloemen. En nu dus…testrijder en uithangbord bij Red Bull.

Was het anders beter geweest?

Was het allemaal beter geweest als Ricciardo ‘gewoon’ gebleven was bij Red Bull na 2018? We zullen het uiteraard, nooit zeker weten. Misschien was RIC dan wel vier jaar eerder afgeschreven, als je kijkt hoe het Albon, Gasly en in zekere mate ook Perez is vergaan. Echter denkt Verstappen bij kwaliteitspublicatie Formule 1.nl dat het zijn mattie wel beter was vergaan:

Het was beter voor Daniel geweest als hij indertijd langer bij Red Bull was gebleven. Ik heb het er wel eens met hem over gehad. Het gaat er ook om dat je jezelf ergens lekker moet voelen. Dat was op een gegeven moment niet meer het geval. Dan moet je kijken naar alternatieven en de afweging maken tussen sportief succes en jezelf ergens goed voelen. Ik weet echter wel dat iedereen bij Red Bull het beste met hem voorhad. In plaats van weg te gaan, had hij er ook met het team over kunnen praten. Maar het is gelopen zoals het is gelopen. Max Verstappen, ziet de komst van zijn oude teammaat wel zitten

Waarvan akte. Heeft Max Emilian gelijk? Laat het weten, in de comments!