Ricciardo wil geen punt zetten achter F1-carriére, zint op comeback

Sommige Formule 1-coureurs hebben al moeite met een rol als tweede viool, maar het ziet er naar uit dat Daniel Ricciardo volgend jaar derde viool moet gaan spelen. De goedlachse Australiër is nog maar een schim van zichzelf en maakt na de race gisteren ook een terneergeslagen indruk.

Niemand ziet hem graag verdwijnen, maar de Formule 1-wereld is – net als stoelendans – keihard. Als er geen stoeltje meer je over is heb je pech. Toch gaat Ricciardo na afloop van dit seizoen geen afscheid nemen van de Formule 1. Tegenover Sky Sports verzekert hij dat hij er ook volgend jaar nog bij zal zijn.

Aangezien een zitje er niet meer in zit, zal hij hoogstwaarschijnlijk genoegen moeten nemen met een rol als reserverijder. De vraag is alleen: bij welk team? De geruchten waren vorige week dat hij weer met hangende pootjes terug zou keren naar Red Bull.

Hoewel het misschien minder logisch lijkt, wordt ook Mercedes genoemd. Volgens razende reporter Ted Kravitz van Sky wordt Ricciardo volgend jaar reservecoureur bij Mercedes. Die hebben momenteel een uitstekende reserverijder in de vorm van De Vries, maar die heeft het volgend jaar druk met andere dingen.

Het lijkt er in ieder geval op dat Ricciardo gaat voor een rol bij een topteam. Via die weg hoopt hij op langere termijn toch weer een comeback te kunnen maken. Tegenover Sky zegt Ricciardo dat hij uiteindelijk weer in de voorhoede mee wil vechten om overwinningen. Hij denkt er dus nog niet aan om een punt te zetten achter zijn F1-carrière.

Misschien hoopt hij op een kans om zich nog één keer te kunnen bewijzen in een andere auto dan die vervloekte McLaren. Het is hem gegund, maar toch achten we de kans dat Ricciardo ooit nog om overwinningen kan vechten in de F1 klein.

