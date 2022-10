Moeten motorrijders bang zijn voor Tesla’s op Autopilot?

In de VS maakt men zich zorgen na meerdere ongelukken waarbij Tesla’s met Autopilot motorrijders aanreden.

Een motorrijder zie je makkelijker over het hoofd dan een auto, dat is nu eenmaal zo. Hier hebben niet alleen mensen last van, maar ook Tesla’s Autopilot. In de VS heeft dit afgelopen zomer tot twee dodelijke ongelukken geleid.

Zorgen

De motorrijdersgemeenschap in de VS maakt zich nu ernstige zorgen over de veiligheid van Autopilot. Volgens hen moet er meer aan gedaan worden om systemen als Autopilot motorrijders te laten herkennen.

Autopilot

Afgelopen zomer ging het drie keer mis in de VS. Het meest recente geval dateert van 26 augustus, toen een Tesla een vrouwelijke motorrijder schepte. Vorig week werd officieel bevestigd dat Autopilot geactiveerd was op het moment van de crash.

Fatale afloop

In juli reed er ook al een Tesla achterop bij een motorrijder, met fatale afloop. Eerder die maand zag een andere Tesla eveneens een motor over het hoofd, maar dat was nadat de motor al ten val was gekomen. De motorrijder lag verderop en was al overleden.

Nacht

Deze drie gevallen hebben in ieder geval één ding in het gemeen: ze gebeurden allemaal bij nacht. Autopilot lijkt dus minder goed te functioneren in het donker. Dat is op zich ook logisch, want het systeem moet het hebben van camera’s. En die zien gewoon minder in het donker.

Voorbarige conclusies

Op basis van drie incidenten moeten uiteraard geen voorbarige conclusies worden getrokken. Misschien heeft Autopilot ook wel een hoop ongelukken met motorrijders kunnen voorkomen. Je kunt pas echt iets zinnigs zeggen als je het aantal ongelukken mét Autopilot een op een kunt vergelijken met het aantal ongelukken zónder Autopilot.

Bestuurder

Bovendien geldt nog steeds dat de bestuurder ten alle tijde verantwoordelijk is. Als je achterop een motorrijder klapt omdat Autopilot die over het hoofd heeft gezien, heb je de motorrijder zelf ook over het hoofd gezien. Je kunt dus sowieso nooit Autopilot de schuld geven. Wat geenszins betekent dat dit systeem niet voor verbetering vatbaar is.

Via: CNN