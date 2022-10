Toyota bZ3: een volledige elektrische Prius XL

Hij was eerder al gelekt, maar de Toyota bZ3 is nu officieel.

Het is eigenlijk heel sneu voor Toyota: ze waren er zó vroeg bij met milieuvriendelijk auto’s en nu er massaal op milieuvriendelijke auto’s wordt ingezet lopen ze achter de feiten aan. Maar goed, dit jaar was eindelijk de introductie van hun allereerste serieuze elektrische auto.

Net als de meeste andere merken heeft Toyota een speciale naamgeving bedacht voor hun elektrische modellen. Die is niet heel catchy, want het eerste elektrische model kreeg de cryptische naam bZ4X. Er zal vast logica achter zitten, maar het is geen naam die blijft hangen.

De Japanners presenteren nu het volgende model in deze reeks: de bZ3. Deze heeft geen X in de naam. De bZ3 is namelijk geen cross-over, maar een sedan. Dat betekent niet het dat deze auto een traditionele vorm heeft. Met zijn hoge kont doet de bZ3 een beetje denken aan een Prius, al is dat geen sedan maar een hatchback.

De Toyota bZ3 is wel groter dan een Prius, met een lengte van 4,73 meter. Daarmee is de bZ3 net iets groter dan een Tesla Model 3, om eens een willekeurige elektrische sedan te noemen.

De bZ3 is ontwikkeld in samenwerking met het Chinese BYD en FAW. Met deze auto richt Toyota dan ook zijn pijlen op de Chinese markt. Over Europa wordt vooralsnog met geen woord gerept, maar zeg nooit nooit.

Hoewel Toyota in het persbericht prat gaat op het feit dat ze meer dan 20 miljoen geëlektrificeerde auto’s hebben verkocht, maken ze toch gebruik van accutechnologie van BYD. Daarmee moet een actieradius van meer dan 600 kilometer mogelijk zijn. De verdere specs zijn nog niet bekend.

Het interieur wijkt behoorlijk af van dat van de bZ4X. Zo is het centrale scherm verticaal, terwijl de ventilatieroosters juist horizontaal zijn. We zien geen ‘yoke’ als stuurwiel, maar het stuur is wel van boven en van onderen afgeplat.

Zoals gezegd is de Toyota bZ3 voorlopig alleen voor China, en als deze auto naar Europa komt zal dat nog wel even duren. Voorlopig moet Toyota het daarom hebben van één elektrisch model: de bZ4X. De Japanners geven overigens wel alvast een hint voor hun volgende bZ-model, met de bovenstaande teaser.

Wat dit precies gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt een auto die een beetje lastig in een hokje is te plaatsen qua carrosserievorm. Het ziet eruit als een liftback, maar het zou ook zomaar een cross-over kunnen worden. We gaan het zien.