Ricciardo zit er doorheen, weet niet hoe nu verder

Daniel Ricciardo zit er na de race in Austin even helemaal doorheen en weet niet hoe nu verder.

Het was even een punt van discussie na de race in Austin op de redactie. Wat was er nu eigenlijk gebeurd met Daniel Ricciardo? Terwijl teammaat Lando Norris weer netjes als zesde over de finish kwam, werd Ricciardo afgevlagd als zestiende. Ouch. Alleen Nicolas Latifi liet de Ozzie achter zich. En dat kwam vooral omdat Latifi spinde en later nog een straf kreeg voor een touché met Schumacher.

We hadden RIC geen excursie langs de baan zien maken. Sommigen meenden even dat DR3 een trage pitstop had gehad. Maar dat hadden we ook niet in beeld gezien. Dan toch maar even struinen op de webz. Op het Franse Nextgen-Auto komen we het ontluisterende antwoord tegen. Ricciardo was gewoon…traag.

De honingdas heeft er zelf nog altijd geen verklaring voor. Geen ritme, geen consistentie qua laptimes, hij kan helemaal niks met de auto. Al twee jaar lang weet Daniel slechts op enkele circuits weet aardig voor de dag te komen met de McLarens. Het is een van de grootste mysteries in de F1 van de afgelopen jaren. Hoe kan het dat de man die Vergne, Vettel, Verstappen, Hulkenberg en Ocon regelmatig versloeg niks kan met de Macca? Is Norris dan zo goed?

Misschien wel, maar Sainz was net zo goed als Norris, terwijl die bij Renault nog meestal verslagen werd door Hulkenberg. Dezelfde Hulkenberg die door Ricciardo dan weer vaker wel dan niet verslagen werd…Het maakt geen sense. Voor Ricciardo zelf ook niet. En dus is hij nu toch eindelijk aan het eind van zijn Latijn, zo lijkt het. Het lachen is de goedlachse Australiër eindelijk vergaan. Hij vraagt zichzelf openlijk af hoe hij zo door kan blijven gaan:

Het seizoen 2022 was erg slecht in termen van snelheid, ik kan niet aanvallen, ik kan niet op de auto leunen, ik kan er geen prestaties uithalen. Ik heb geen consistentie over een ronde, het gat is enorm en het blijft een mysterie. Ik hou van Texas, ik hou van Austin, maar deze race was niet leuk voor mij. Als je denkt dat het niet erger kan, gaat het toch nog erger. Ik weet niet hoe ik moet doorgaan, want om te zeggen het is pijnlijk, is een grof understatement. Daniel Ricciardo, is er klaar mee

Waarvan akte. Op deze manier is er natuurlijk niks meer aan voor RIC. Gewoon maar Piastri vast in die auto zetten voor de laatste races dan maar?