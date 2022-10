Ricciardo op weg naar Red Bull?

Gaat Daniel Ricciardo terug naar Red Bull?

Het was toch wel een klein beetje een verrassing in 2018, toen Daniel Ricciardo aankondigde naar Renault te gaan. Bij Red Bull reed hij in een auto dicht tegen de top aan, terwijl Renault toen aanzienlijk lager stond. De tweede verrassende move kwam twee jaar later, toen hij naar McLaren verkaste. In beide gevallen waren het geen gelukkige keuzes gebleken.

Dermate ongelukkig dat hij volgend jaar hoogstwaarschijnlijk geen zitje heeft. Ricciardo wil graag bij een goed team rijden en voelt zich te goed voor een club als Williams of Haas. De beperkte resultaten bij Renault kunnen we hem vergeven, maar bij McLaren heeft ‘ie natuurlijk wel ondermaats gepresteerd. McLaren betaalt hem volgend jaar om níet te rijden, dan zijn ze wel érg ontevreden over je.

Ricciardo naar Red Bull

Enfin, wat te doen voor volgend jaar? Ricciardo heeft dus weinig opties. Ted Kravitz van SkyTV suggereerde dat Ricciardo naar Red Bull kon verhuizen als reservecoureur. Ricciardo – in gesprek met Autosport – spreekt zich over de kwestie uit:

Ik heb nog geen overeenkomst met een team. Het zijn allemaal geruchten. Ben ik in gesprek met andere teams? Ja. Maar er is nog niets op papier gezet of iets dat daar op lijkt. Ik ben nog steeds in de buurt en heb ambities om in 2024 weer F1 te rijden. Daniel Ricciardo, doet aan slechte carrière-planning.

Nu vinden we Ricciardo de meest sympathieke coureur van de grid en zijn zijn divebombs van ongekende schoonheid. Ook was het de enige coureur waar Verstappen het lastig mee had. Maar is dit jaartje sabbatical wel verstandig?

Daniel Ricciardo is niet meer de jongste. Het belangrijkste is dat je blijft rijden en in de picture blijft staan. Daarbij is het – ondanks het winnen van de GP van Italië 2021 – eigenlijk bergafwaarts gegaan sinds de GP van Monaco 2018. Niet rijden in 2023 past wellicht in dat plaatje van verder afglijden, maar op grond waarvan kan hij terug keren in 2024?

Toch maar naar Haas?

Topreageerder en F1-specialist @edge heeft er het volgende erover te zeggen:

Ik durf hem ook wel aan hoor. Als Ricciardo zich nu te goed voelt om voor Haas of Williams te rijden, is het gewoon exit. Klaar, over, uit met de pret. Hij ziet zichzelf wellicht nog als die topcoureur die in de juiste auto overwinningen pakt en om de titel kan meestrijden, maar zo denkt de rest van de F1 wereld allang niet meer over hem. Hij moet zich realiseren dat zijn marktwaarde door die twee hele slechte jaren bij McLaren een gigantische knauw heeft opgelopen.



Dus wat wil Ricciardo nou precies? Als ik kijk naar de rijdersmarkt, zie ik zo 1, 2, 3, geen betere stoeltjes dan de opties die hij dit jaar heeft. Als je het mij vraagt zou hij voor een tweejarig contract bij Haas moeten gaan. Die auto is af en toe tot leuke dingen in staat. Daar kan hij laten zien dat hij het nog in zich heeft. In 2025, als een hele zwik contracten afloopt, zou hij dan wellicht weer een stapje omhoog kunnen maken voor de laatste jaren van zijn carrière. Edge, doet aan betere carrièreplanning dan Daniel Ricciardo.

Geen speld tussen te krijgen!

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Wat vind jij dat Daniel Ricciardo moet doen? Even een stapje opzij doen naar Haas? Of achter de geraniums gaan zitten en wachten op een uitnodiging van Toto Wolff? Laat het weten, in de comments!