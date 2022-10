Rico Verhoeven in Urban G63: meer dan een sponsordeal

Rico Verhoeven stapt in een Mercedes-AMG G63 met Urban Automotive goodies. Hoe zit dat?

Rico Verhoeven ken jij als wereldkampioen kickboxen. En misschien als kersvers Hollywood acteur. Maar nu kun je hem ook kennen als Rico de ondernemer, hij is namelijk het gezicht van Urban Automotive in Europa. Dit is meer dan een simpele sponsordeal.

Urban Automotive was vooral jarenlang bekend in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf wil echter Europa gaan veroveren met hun producten. In Europa is GP Products de distributeur van Urban Automotive. Daarnaast is Absolute Motors verbonden als één van de installatiepartners aan het merk. Met onder andere een Mercedes-AMG G63, Audi RS Q8, Land Rover Defender en zelfs een Rolls-Royce Cullinan heeft het bedrijf uit Ridderkerk al laten zien wat er zoal mogelijk is met de modificaties van Urban. Naast deze installatiepartner zijn er een aantal andere partners in Nederland en de rest van Europa te vinden waar je terecht zou kunnen.

Om het merk goed op de kaart te zetten in Europa is goede marketing een belangrijk onderdeel. En dat brengt ons bij de wereldkampioen zwaargewicht in kickboxen. Rico Verhoeven gaat je overtuigen om de goodies van Urban te kopen. Daar zal Verhoeven zelf ook heel blij mee zijn, want hij is aandeelhouder van de tuner in Europa.

Daarmee is dit meer dan een simpele sponsordeal zoals je wel vaker ziet: BN’er rijdt in dikke auto van merk A, fans worden lyrisch van merk A en merk A verkoopt -als het goed is- meer spullen. In dit geval is Verhoeven echt als ondernemer verbonden aan Urban. Hij heeft er dus baat bij als het merk het goed doet in Europa.

De aankondiging gaat gepaard met Rico Verhoeven en een sinister uitgevoerde Urban Mercedes-AMG G63. Een zwaargewicht auto in combinatie met een zwaargewicht kampioen. Als Rico een auto was dan zou hij een Urban G63 zijn, nietwaar?